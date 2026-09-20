Pred dolazak Partizanu: Armani podigao prvi trofej u sezoni!

Crno-beli dobili upozorenje iz Italije.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Olimpije iz Milana osvojili su pehar Superkupa Italije, jer su u finalu ovog takmičenja posle produžetka savladali Veneciju rezultatom 94:87.

Tako je Armani ponovio dramu iz borbe za šampionsku titulu u Palakanestru od pre tri meseca, kada je slomio istog protivnika i podigao trofej u domaćem prvenstvu.

Meč je doneo veliku neizvesnost tokom svih 40 minuta, da bi "manekeni" produžetku nametnula jači ritam i prelomila meč u svoju korist. Olimpiju je predvodio srpski reprezentativac Marko Gudurić kome je pobeda poslužila kao sjajna uvertira pred početak Evrolige, pošto će 25. septembra od 20.45 gostovati Partizanu pred krcatom Arenom i tribinama punim Grobara.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je centar Mozes Rajt sa 23 poena. Uz rame mu je bio Leandro Bolmaro sa 17 koševa i osam hvaćenih lopti, dok je Gudurić dao značajan doprinos osvajanju trofeja upisavši 15 poena i na to dodao pet skokova.

Kod Venecije istakao se Kajl Vilčer sa 18 poena. Džordan Parks je postigao tri poena manje, Amedeo Tesitori ostvario je dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova.