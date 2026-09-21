SUTRA LEŽE NOVAC, AKO STE SVE URADILI KAKO TREBA: Prijava za 6.000 dinara važi još danas, odmah proverite status

DANAS ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara.

Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

Već od sutra, 22. septembra, počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra.

Ko danas još može da se prijavi i koji su uslovi

Građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije imaju vremena do kraja današnjeg dana da podnesu prijavu isključivo elektronskim putem preko zvaničnog portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs.

Za podnošenje prijave u nekoliko klikova potrebna su samo dva podatka:

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

Registarski broj važeće lične karte

Status prijave, kao i eventualne reklamacije usled problema sa podacima ili isplatom, mogu se pratiti i podneti direktno na istom portalu kroz opcije "Provera statusa prijave" i "Prijava problema".

Uslovi za prijavu Da su državljani Republike Srbije Da imaju prebivalište u Srbiji Da imaju važeću ličnu kartu Da su punoletni (odnosno da su napunili 18 godina najkasnije 1. septembra 2026. godine) Da nisu nosioci prava u Akcionarskom fondu

Ko novac dobija po automatizmu (bez prijave)

Određene kategorije stanovništva nisu morale da se prijavljuju za ovu pomoć, jer se njihovi podaci pribavljaju službenim putem iz državnih evidencija. Novac će im biti uplaćen automatski:

Nosioci prava iz Akcionarskog fonda: Pravo na novčanu naknadu ostvaruju automatski i njima će novac biti isplaćen već sutra, 22. septembra.

Penzioneri i invalidi: Na osnovu podataka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korisnici novčane socijalne pomoći: Na osnovu evidencije nadležnog ministarstva.

Lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

FOTO: Depositphotos/miroslav110

Način isplate i bankovni računi

Isplata pomoći neće se obavljati na isti način za sve građane, već zavisi od osnova po kojem je pravo ostvareno.

Građani koji su podneli prijavu (uključujući penzionere i socijalne slučajeve): Sredstva će biti uplaćena isključivo u Banci Poštanska štedionica. Ukoliko građanin nema otvoren račun u ovoj banci, sistem mu automatski i besplatno otvara poseban namenski račun za isplatu ove pomoći. Isplata za ovu grupu predviđena je u periodu od 23. do 25. septembra.

Nosioci prava iz Akcionarskog fonda: Novac ne stiže nužno u Poštansku štedionicu, već na račun u onoj banci koji je ranije otvoren za isplatu novca od besplatnih akcija. Naziv te banke građani mogu videti prilikom provere svog statusa na portalu Uprave za trezor.

Za podizanje novca na šalterima banaka neophodno je priložiti važeću ličnu kartu, a ukoliko klijent već poseduje karticu vezanu za račun, novcem može raspolagati u skladu sa redovnim pravilima banke. Novac će biti dostupan za podizanje u roku od godinu dana, a za nosioce prava iz Akcionarskog fonda bez vremenskog ograničenja.

Državni organi i banke upozoravaju građane da podatke ostavljaju isključivo na zvaničnom domenu Trezora i da ne nasedaju na lažne stranice. Za isplatu se nikada ne traži plaćanje naknade unapred niti slanje PIN kodova i lozinki.

Pravila za naslednike preminulih nosilaca prava

Naslednici preminulih građana koji su imali besplatne akcije ne prijavljuju se preko portala, niti novac mogu podići na šalterima pošta. Za njih važi posebna procedura.

Moraju se lično obratiti isključivo poslovnicama Banke Poštanska štedionica. Pored važeće lične karte, obavezno je priložiti pravosnažno rešenje o nasleđivanju (ostavinsko rešenje).

Da bi banka isplatila novac sa računa preminulog, u ostavinskom rešenju moraju biti izričito navedena i pravo na novčanu naknadu i pravo na prenos besplatnih akcija.

Ukoliko pravosnažno rešenje ne obuhvata novčanu naknadu od 6.000 dinara, činjenica da su same akcije preneta u Centralnom registru nije dovoljna. U tom slučaju, naslednici ne treba da idu u banku pre nego što provere da li im je potrebno dopunsko rešenje o nasleđivanju kojim bi ova sredstva bila zvanično obuhvaćena.

(Biznis Kurir)

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