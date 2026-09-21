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POVEĆANA NAPETOST U JAVNIM RASPRAVAMA Astro savet za ponedeljak, 21. septembar: Ovih 8 znakova danas su pod uticajem aspekata Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 09. 2026. u 07:00

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IZAZOVNI aspekti Meseca u Vodoliji sa Plutonom, Merkurom i Marsom, danas podstiču nervozu, napetost i podižu tenzije.

ПОВЕЋАНА НАПЕТОСТ У ЈАВНИМ РАСПРАВАМА Астро савет за понедељак, 21. септембар: Ових 8 знакова данас су под утицајем аспеката Месеца

Foto: Freepik.com/Allexxandar

To će najviše osetiti rođeni na početku znaka Vodolije, Lava, Bika i Škorpije.

Izazovan aspekt (kvadrat) između Merkura u Vagi i Marsa u Raku, takođe donosi razdražljivost, burne rasprave i svađe, jer niko neće želeti da pravi kompromise. To će najviše osetiti Vage, Rakovi, Ovnovi i Jarčevi.

Moguće su i dramatične situacije kada je reč o osobama koje su prisutne u javnosti. Napetost u javnim raspravama biće povećana, a reakcije učesnika impulsivne, naročito ako govore o novcu, imovini, statusu, pa će biti teško dokazati ko je u pravu.

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