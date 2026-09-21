POVEĆANA NAPETOST U JAVNIM RASPRAVAMA Astro savet za ponedeljak, 21. septembar: Ovih 8 znakova danas su pod uticajem aspekata Meseca
IZAZOVNI aspekti Meseca u Vodoliji sa Plutonom, Merkurom i Marsom, danas podstiču nervozu, napetost i podižu tenzije.
To će najviše osetiti rođeni na početku znaka Vodolije, Lava, Bika i Škorpije.
Izazovan aspekt (kvadrat) između Merkura u Vagi i Marsa u Raku, takođe donosi razdražljivost, burne rasprave i svađe, jer niko neće želeti da pravi kompromise. To će najviše osetiti Vage, Rakovi, Ovnovi i Jarčevi.
Moguće su i dramatične situacije kada je reč o osobama koje su prisutne u javnosti. Napetost u javnim raspravama biće povećana, a reakcije učesnika impulsivne, naročito ako govore o novcu, imovini, statusu, pa će biti teško dokazati ko je u pravu.
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