RASKRINKANI LAŽOVI BLOKADERSKI KOJI SU OD SRDANOVIĆA PRAVILI VOJNIKA: Crnogorski nacionalisti se izvinili zbog lažne fotografije

NAKON što je razotkrivena podvala, nalog koji je Iliju Srdanovića predstavio kao vojnika povukao je fotografiju, označio je kao lažnu i izvinio se pratiocima zbog dovođenja u zabludu.

FOTO: Printscreen

Samo nekoliko sati nakon što je fotografija Ilije Srdanovića u uniformi plasirana kao dokaz njegove navodne vojničke prošlosti, nalog koji ju je objavio priznao je “grešku” i javno se izvinio pratiocima. U novoj objavi pojavila se originalna fotografija pravih vojnika, uz podatak da je nastala u Uroševcu 1998–1999. godine.

Priča o pokušaju da se Ilija Srdanović, prvi čovek Studentske liste, preko noći predstavi kao vojnik i patriota dobila je nastavak koji njegovi promoteri verovatno nisu očekivali.

Nakon što smo pisali da se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj je Srdanovićevo lice postavljeno na telo drugog čoveka u uniformi, stiglo je i javno izvinjenje i pravdanje naloga koji je takvu fotografiju prethodno objavio. Da je sporna fotografija zaista kružila kao Srdanovićeva, kao i da je potom pronađena verzija sa drugim licem čoveka u sredini, dokumentovano je i u našem prethodnom tekstu.

Instagram nalog „istorija_srba_i_srbije“, u zajedničkoj objavi sa nalogom „bunt_cg“, sada je preko fotografije stavio veliki crveni pečat „FAKE“ i svojim pratiocima poručio:

Ovim putem želimo da se izvinimo našim pratiocima što smo objavili fotografiju Ilije Srdanovića, nosioca studentske izborne liste.“

FOTO: Printscreen

U nastavku navode da žele da budu „objektivni“ i predstavljaju „sve patriote koje se nalaze na izbornim listama“, te priznaju da se dogodio „propust“.

A onda dolazi i najvažnija rečenica:

„Još jednom, izvinjavamo se što smo našu publiku doveli u zabludu.“

Objavili i originalnu fotografiju: Uroševac 1998–1999.

Nakon što je raskrinkan pokušaj predstavljanja Srdanovića kao ratnika i patriote, izvinjenje nije ostalo samo na rečima.

U istoj objavi prikazana je fotografija trojice stvarnih vojnika, bez Srdanovićevog lica na čoveku u sredini, uz opis:

„Uroševac 98–99, četa veze 57. Granični bataljon.“

Time je priča dobila još jedan važan element: nalog koji je prethodno objavio Srdanovićevu navodnu vojničku fotografiju sada je sam povukao tu objavu i publici predstavio drugu fotografiju kao stvarnu.

Prethodno su se na društvenim mrežama pojavile i fotografije vojne knjižice čoveka za koga se tvrdi da je stvarni vojnik sa originalnog snimka, dok se u komentarima javio korisnik koji je tvrdio da ga poznaje i da je sa njim ratovao.

FOTO: Printscreen

Od „celog života vojnik“ do javnog izvinjenja

Posebno je zanimljivo koliko se čitava priča promenila za svega nekoliko sati. Uz montiranu fotografiju prvobitno je išla velika patriotska biografija Srdanovića:

„Ceo život vojnik. Klasičan vojnik, sa puškom u ruci, regrutovan za vreme rata.“

Srdanović je dalje opisivan kao „vojnik u struci“, a sve je završeno pričom o patriotizmu, državi i slobodi.

Danas imamo potpuno drugačiju poruku: Fotografija – lažna, čovek u uniformi – ipak nije Srdanović.

A od naloga koji je fotografiju objavio – izvinjenje zato što je publika dovedena u zabludu.

Pravdaju se: „Postavili smo pitanja i dobili salve uvreda“

Autori objave pokušali su i da objasne kako je do greške došlo. Navode da su imali dodatna pitanja o jedinici u kojoj je Srdanović navodno služio i mestu na kojem je izvršavao vojnu obavezu, ali da su zbog tih pitanja dobili „salve uvreda i prozivki“. Potom konstatuju:

„Ispostavilo se da je, po svemu sudeći, bilo mnogo više razloga za pitanja nego za uvrede.“

Drugim rečima, čak su i ljudi koji su prvobitno poverovali u fotografiju počeli da postavljaju pitanja, da bi na kraju sami objavili da su svoju publiku doveli u zabludu.

Jedna fotografija otvorila mnogo veći problem: Ne radi se ovde o neuspešnoj foto-montaži.

Srdanović je prvi kandidat liste koja od građana Srbije traži poverenje na izborima, a prethodnih dana upravo se oko njegovog patriotizma gradi deo političkog imidža.

U javnosti su se, međutim, istovremeno otvorila pitanja o njegovoj političkoj prošlosti, kontaktima i vezama.

Zato je pokušaj da se Srdanović predstavi kao vojnik bio toliko upečatljiv: umesto odgovora na pitanja koja već postoje, građanima je ponuđena slika. Samo što ni slika nije bila njegova.

FOTO: Printscreen

Patriotizam se ne dokazuje tuđom uniformom

Na kraju su ljudi koji su fotografiju preneli morali sami da je označe kao lažnu i da kažu svojim pratiocima da su ih doveli u zabludu. To je možda i najbolji epilog ove epizode.

Biografija čoveka koji želi da bude narodni poslanik može i mora da se proverava, o njegovim političkim stavovima može i mora da se raspravlja, a birači će sami da procene šta za njih predstavlja patriotizam.

Ali jedno više nije predmet političkog tumačenja: fotografija kojom je Srdanović predstavljan kao vojnik povučena je, a nalog koji ju je objavio izvinio se zbog dovođenja publike u zabludu.

I zato posle svega ostaje isto pitanje iz našeg prethodnog teksta, sada još glasnije:

Ako je stvarna biografija Ilije Srdanovića dovoljna da ga predstavi kao patriotu, zašto je uopšte bilo potrebno pozajmiti mu tuđe telo, tuđu uniformu i tuđu vojničku fotografiju?