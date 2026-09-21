KARLOS ALKARAZ LAŽE! Legendarni stručnjak raskrinkao Španca

Svet tenisa dobio je novu i potpuno neočekivanu temu za raspravu.

FOTO: Tanjug/AP/Sydney Schaefer

Dok je mlada španska zvezda Karlos Alkaraz pokušao da javnosti proda priču o „zadovoljstvu i ponosu“ uprkos bolnoj eliminaciji od Bena Šeltona na US openu, iskusni teniski stručnjak Patrik Muratoglu odlučio je da javno skine rukavice i poruči – Španac ne govori istinu.

Podsetimo, Šelton je u Njujorku savladao Alkaraza posle epskog maratona i dramatičnog taj-brejka u petom setu (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6). Iako je ostao bez finala, Alkaraz je pred novinarima blistao od pozitivnosti, pravdajući svoj stav činjenicom da je pre turnira pauzirao četiri meseca zbog povrede, te da mu je najvažnije bilo da ostane zdrav.

- Moj cilj je bio da se takmičim i da budem zdrav. Srećan sam i ponosan na sebe. Neću biti razočaran - izjavio je Alkaraz, pokušavajući da poraz sagleda iz "šire perspektive".

Međutim, takav stav je naišao na žestok zid skepticizma kod francuskog trenera. Muratoglu smatra da je ovakva izjava neprirodna za sportistu tog nivoa i da Alkaraz zapravo krije svoje pravo lice.

- Alkaraz je ostao četiri i po sata na terenu, izgubio je sa 10:7 u taj-brejku petog seta i otišao govoreći da je zadovoljan. Ne verujem u to! Šampioni mrze da gube. Upravo zbog toga su šampioni. Bore se svim silama da izbegnu ono što smatraju najgorom stvari na svetu – porazom - sasuo je istinu u lice Muratoglu.

Ove reči francuskog trenera otvorile su opravdano pitanje u teniskim kuloarima: da li Alkaraz zaista laže javnost kako bi zaštitio sopstveno samopouzdanje, ili je moderna generacija tenisera razvila potpuno drugačiji mentalni sklop u kojem poraz više nije tragedija?

Jedno je sigurno – Muratoglu mu je poslao jasnu poruku da javnost nije tako lako prevariti.







