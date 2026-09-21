VESTI SA TRŽIŠTA: Ovo su najnovije cene energenata - velika očekivanja uoči sastanka Trampa i Sija

CENA nafte Brent je danas pala na 102 dolara po barelu, fjučersi gasa u Evropi se kreću oko 80,5 evra za megavat-sat, dok su evropski berzanski indeksi uglavnom u plusu zbog velikih očekivanja uoči sastanka američkog i kineskog predsednika, Donalda Trampa i Si Đinpinga.

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Fjučersi na severnomorsku naftu Brent za novembar pali su 1,71 odsto, na 102,09 dolara za barel, dok je američki WTI za oktobar oslabio 1,96 odsto, na 98,33 dolara. prenosi CNBC.

Na pad cena uticala je procena analitičara banke Džej Pi Morgan Čejs da su tokovi nafte sa Bliskog istoka ostali "iznenađujuće snažni" uprkos poremećajima na saudijskom naftovodu Istok-Zapad.

Ukupni tokovi nafte sa Bliskog istoka u prethodnih deset dana prosečno su iznosili 17,1 milion barela dnevno, što je 6,1 milion barela dnevno manje nego prosečno tokom 2025. godine, naveli su eksperti banke.

Tržište istovremeno prati razvoj situacije na Bliskom istoku nakon što su Huti, koje podržava Iran, u subotu izveli napade raketama i dronovima na Saudijsku Arabiju. Evropski fjučersi gasa za oktobar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 80,545 evra za megavat-sat.

Nemački berzanski indeks DAX, prema podacima u 10.00 časova, beleži rast od 0,74 odsto, francuski CAC 40 za 0,59 odsto, britanski FTSE 100 za 0,42 odsto,milanski FTSE MIB za 0,86 odsto, dok je moskovski IMOEX pao za 0,56 odsto.

Gledano po sektorima, posebno snažno su porasle akcije tehnoloških kompanija kao što su holandski ASML i nemački Infineon, po 2,8 odsto.

Akcije francuske banke Sosijete ženeral porasle su oko 3,6 odsto, nakon što je ova finansijska institucija podigla cilj profitabilnosti, čime se svrstala među najveće dobitnike na indeksu STOXX 600.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14758 dolara. Cena zlata je pala na 4,352,46 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 7,2349 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 0,18 odsto na 51.682,64 poena, S&P 500 je porastao za 0,17 odsto na 7.650,50 poen, a Nasdak (Nasdaq) za 0,39 odsto na 26.522,55 poena.

(Tanjug)