FLORIJAN Biber, profesor političkih nauka i "stručnjak" za Balkan na univerzitetu u austrijskom Gracu, poručio je za blokaderski Danas da se "studentski pokret neće rešiti bez završetka Vučićevog režima".

Foto: Printskrin/Jutjub/AtlanticCouncil

Biber, koji je bezuslovno podržao "studentsku" listu, jedan je od najžešćih zagovornika nezavisnosti tzv. Kosova, a nakon izricanja presude teroristima OVK rekao je da to ne sme baciti ljagu na njihovu "pravednu borbu".

Jasno je da on mrzi Aleksandra Vučića zato što predsednik Srbije ne da na Srbiju i u svakoj prilici se bori za srpske interese i srpski narod.

Biber, kako kaže, podržava "studentsku" listu i "promene" koje će ona doneti, a te promene značiće priznanje tzv. Kosova, uvođenje sankcija Rusiji i otklon od Republike Srpske.