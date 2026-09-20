EVROPI PRETI NOVA NESTAŠICA: Evo zašto će Francuzi i Nemci jesti manji pomfrit

EVROPA se suočava sa nestašicom krompira, koja bi mogla da dovede do manjeg i skupljeg pomfrita, nakon što su letnji toplotni talasi isušili polja i usporili rast useva.

Foto: Gary K. Smith / Nature Picture Library / Profimedia

Ekstremne vremenske prilike uništile su oko 3,1 milion tona krompira, vrednog između 400 i 620 miliona evra, pokazala je analiza neprofitne organizacije "Energetska i klimatska obaveštajna jedinica" (ECIU).

To je, piše "Fajnenšel tajms", dodatni gubitak pored približno 3,6 miliona tona koje ove godine nisu ni proizvedene nakon rekordne žetve 2025. godine.

-Za samo godinu dana prešli smo sa rekordno visokog na rekordno nizak nivo, ukoliko se procene ostvare, rekao je Kreg Eliot, tržišni analitičar za Evropu, Bliski istok i Afriku u servisu za informacije o cenama robe "Ekspana".

-Ovo je drama sa krompirom, dodao je.

Prošlogodišnji višak oborio je cene, što predstavlja nagli preokret čak i za poljoprivrednu kulturu koja je sklona ciklusima velikih uspona i padova.

Proizvodnja u Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji i Holandiji – glavnim evropskim proizvođačima krompira – prema prognozama ECIU, pašće sa rekordnih 27,3 miliona tona u 2025. godini na između 19,5 i 20,5 miliona tona ove godine.

Prošlogodišnji višak oborio je referentnu cenu krompira u Belgiji gotovo na nulu.

Proizvođači su bacali nepotreban krompir, poklanjali ga, spaljivali ili njime hranili stoku. Nova američka carina i sve jača konkurencija iz Azije dodatno su pogodile evropski izvoz zamrznutog pomfrita, što je podstaklo poljoprivrednike da zasade manje površine.

-Ono što niko nije očekivao bila je serija od pet brutalnih toplotnih talasa. Pogođeni su i količina i kvalitet roda, istakao je Eliot.

Prema Eliotu, oko 80 odsto krompira namenjenog preradi prodaje se po ugovorima, u poređenju sa oko 50 do 60 odsto prethodnih godina. Poljoprivrednici koji su dogovorili cene pre nego što su posledice toplotnih talasa postale jasne sada su "zaključani" u tim ugovorima.

-To su cene na kojima su zaglavljeni, rekao je on.

Slobodno tržište se, u međuvremenu, naglo kretalo u suprotnom smeru. Krompir iz novog roda namenjen preradi u pojedinim delovima Evrope dostiže cenu i do 250 evra po toni, u poređenju sa oko 30 evra pre godinu dana.

Francuski konzumni krompir je 3. septembra koštao 520 evra po toni, u odnosu na ranijih 310 evra.

Zalihe koje su preostale od prošlogodišnje rekordne žetve trebalo bi da budu dovoljne za snabdevanje tržišta do Božića, ali će samo odložiti nestašicu, rekao je Sedrik Porter, urednik informativnog servisa "Vorld potejto markets".

Prema njegovim rečima, posledice bi do Uskrsa mogle da postanu vidljive i na policama supermarketa.

(rt.rs)

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