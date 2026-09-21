Vino koje govori svetskim jezikom: Budite deo petog izdanja sajma Wine Vision!

NA Beogradskom sajmu biće održano peto izdanje međunarodne manifestacije Wine Vision, koja je za samo nekoliko godina izrasla iz regionalne inicijative u ključno mesto susreta vinske, destilerske, gastronomske i turističke industrije jugoistočne Evrope.

Foto: NEO – New Entertainment Office

Da sajam Wine Vision odavno prevazilazi okvire klasične smotre vina svedoče i brojke s prethodnog izdanja, koje je okupilo 535 izlagača iz 34 zemlje, dok su profesionalni kupci i posetioci stigli iz čak 68 država. Oslanjajući se na ugled i zvanični UFI međunarodni sertifikat kvaliteta, sajam se pozicionirao kao ozbiljna poslovna platforma za unapred zakazane B2B susrete između izlagača, uvoznika, distributera i HoReCa sektora. Pored toga, Wine Vision posetiocima nudi stručne panele i degustacije usmerene na investicije i plasman na nova tržišta, kao i integrisanu ponudu kroz prateće segmente posvećene vrhunskim rakijama, gastronomiji i vinskom turizmu.

Susret sa elitom koja oblikuje svetsku vinsku scenu

Ovogodišnje izdanje dolazi u trenutku kada globalna pažnja prema vinima ovog regiona beleži snažan uzlet. Ključni pokazatelj tog rasta jeste i dolazak Džejmsa Saklinga, jednog od najuticajnijih svetskih vinskih kritičara i nekadašnjeg urednika magazina Wine Spectator. Sakling je tokom svoje letnje posete posetio Srbiju, gde se kroz razgovore sa vinarima i degustacije uverio u potencijal autohtonih sorti sa naših prostora. Njegov povratak u Beograd nije samo simbolične prirode, već donosi ekskluzivan program u okviru kojeg će Sakling biti domaćin posebne vinske večeri „Serbia and World“ i voditi dva masterklasa posvećena vrhunskim vinima, savremenim vinogradarskim trendovima i globalnim standardima. Za vinare iz Srbije i zemalja Balkana, prisustvo ovakvog autoriteta predstavlja direktan most ka ljudima koji oblikuju svetske tržišne tokove i kriterijume.

Foto: NEO – New Entertainment Office

Pored Džejmsa Saklinga, Beograd će ugostiti i brojna velika imena međunarodne vinske scene, uključujući čak sedmoro Master of Wine stručnjaka, među kojima su Rod Smith MW, predsednik Master of Wine Insituta i Caroline Gilby MW, jedna od vodećih svetskih stručnjakinja za vina Centralne i Istočne Evrope. Wine Vision će okupiti i druge priznate vinske profesionalce, kao i predstavnike uticajnih međunarodnih medija poput Decantera, pretvarajući Beograd tokom tri oktobarska dana u mesto susreta ljudi koji danas oblikuju globalnu vinsku scenu.

Wine Vision će i ove godine okupiti veliki broj vinara sa čitavog Balkana – iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, ali i brojnih drugih zemalja regiona. Na jednom mestu predstaviće se savremeno lice balkanskog vinarstva, oslonjeno na izuzetno bogato nasleđe vinogradarskih tradicija, autentičnih terroira i autohtonih sorti koje sve više postaju prepoznatljiv deo identiteta ovog dela Evrope.

Pod ovogodišnjim sloganom „Jedno mesto. Ceo svet.“, manifestacija šalje jasnu poruku da se o vinima iz Srbije i regiona više ne govori isključivo u lokalnim okvirima, već kao o proizvodima koji spremno konkurišu na globalnoj sceni. Od 10. do 12. oktobra, Beograd će ugostiti sve one koji kreiraju budućnost vinske industrije - od proizvođača koji traže svoja sledeća tržišta, do globalnih eksperata koji postavljaju najviše standarde kvaliteta.

Vidimo se u oktobru u Beorgadu!

Detaljnije informacije:

www.winevisionfair.com

winevision@pks.rs