Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

VIŠE od 30.000 đaka do sada učestvovalo u edukacijama o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani.

Foto: Andrej Nihil

Interaktivna predavanja nutricioniste za učenike četvrtog razreda, koja su do sada održana u 337 osnovnih škola, od ovog septembra stižu u nove učionice širom Srbije. Kroz zanimljive razgovore o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani učenici u okviru Maxi programa edukacije „Zdrava hrana svakog dana“ uče o tome zašto je važno da se doručak ne preskače, povrće nađe u svakom obroku, voće bira za užinu, a hidratacija i fizička aktivnost budu neizostavan deo svakodnevice. Program edukacije, kroz koji je do sada prošlo više od 30.000 učenika četvrtih razreda, ove školske godine obići će osnovne škole u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Inđiji, Pančevu, Vršcu, Zrenjaninu i Kovinu.

Programu „Zdrava hrana svakog dana“ prvi su ove godine prisustvovali četvrtaci Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Sremske Mitrovice. Oni su u razgovoru sa nutricionistom Ivanom Mišić podelili svoje dileme oko školske užine, zdravog doručka, ali i o tome koliko fizičke aktivnosti je važno imati tokom nedelje.

- Veoma nam je drago što se naša škola našla u programu ’Zdrava hrana svakog dana’. Tema zdrave ishrane i pravilnog razvoja dece izuzetno je važna, a naši nastavnici se trude da u radu sa decom, uz redovan nastavni plan i program, što više pažnje posvećuju i ovim pitanjima. Zato se radujemo svakoj dodatnoj inicijativi koja decu edukuje i podstiče ih da razmišljaju o zdravijim izborima i navikama. Škola nije samo mesto gde se uče lekcije i dobijaju ocene, već i sredina u kojoj se oblikuju navike koje deca nose sa sobom kroz život. Verujem da ovakva predavanja mogu da budu važan podsticaj da ono što danas nauče sutra postane deo njihove svakodnevice - istakla je Sonja Tucaković, direktorka OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“.

Foto: Andrej Nihil

Maxi karavan „Zdrava hrana svakog dana“ pokrenut je 2023. godine uz podršku Ministarstva prosvete i ove školske godine ušao je u četvrtu godinu redovnih edukacija đaka u školama širom Srbije.

- Do sada smo obišli škole u oko 70 gradova, opština i naselja, i svaki susret sa decom za nas je posebno inspirativan. Energija i entuzijazam četvrtaka u Sremskoj Mitrovici još jednom su nam pokazali koliko je važno da o ovim temama razgovaramo sa učenicima. Zdrave navike u ishrani i ljubav prema sportu svoje osnove grade još u detinjstvu. Zato ćemo i ove školske godine sa puno radosti biti sa učenicima u fiskulturnim salama i učionicama, razgovarati o zdravim navikama i zajedno učiti kako da ih gradimo i negujemo, dok ćemo njihove ideje i iskustva koristiti da ovaj program iz godine u godinu učinimo još boljim - rekla je Milica Rakovac, ispred trgovinskog lanca Maxi.