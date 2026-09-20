Junajted je u krizi: "Crveni đavoli" u finišu izbegli novi poraz u Premijer ligi (VIDEO)
MANČESTER junajted je u krizi. Treću uzastopnu utakmicu "crveni đavoli" nisu pobedili. Nakon dva vezana poraza usledio remi u Londonu protiv Fulama - 1:1 u 5. kolu Premijer lige.
Još jednom su izabranici Majkla Kerika razočarali navijače, a vrlo lako je moglo da se dogodi da treći put zaredom dožive poraz.
Da se to ne dogodi pobrinuo se Mateus Kunja koji je u 89. minutu na asistenciju Patrika Dorgua doneo bod ekipi sa "Old Traforda".
U prvom poluvremenu golova nije bilo, a moglo je da ih bude. Nastavak susreta bio je uzbudljiviji, između ostalog postignuta si oba pogotka.
Domaćin je do prednosti došao u 63. minutu. Sopstvenu mrežu zatresao je Lisandro Martinez. Fulam nije uspeo da sačuva vođstvo i poklekao je u samom finišu.
"Kotidžeri" još uvek ne znaju za pobedu ove sezone, pa su na 19. mestu na tabeli sa samo dva boda. Mančester junajted je na 12. poziciji sa pet bodova.
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