Fudbal

Ponovo se ori "Dušaaan" u Istanbulu: Novi gol Vlahovića za Bešiktaš (VIDEO)

У. Ћ.

20. 09. 2026. u 20:40

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Dušan Vlahović se odmah po povratku na teren upisao u strelce za Bešiktaš.

Поново се ори Душааан у Истанбулу: Нови гол Влаховића за Бешикташ (ВИДЕО)

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Srpski napadač zatresao je mrežu Ameda i tako vratio svoj tim u igru, pošto je Bešiktaš  u tom trenutku smanjio zaostatak na 2:1.

Imao je priliku Bešiktaš da potpunim preokretom izbije na prvo mesto na tabeli i preskoči Galatasaraj, koji je pretrpeo težak poraz od Trabzona (4:0) uz het-trik Mohameda Salaha. Međutim, nisu priliku iskoristili crno-beli pošto je Amed slavio sa 3:1.

Vlahoviću je ovo bio prvi nastup nakon suspenzije i sukoba sa Milanom Škrinjarom u pobedi nad Fenerbahčeom, a povratak je obeležio na najbolji mogući način – golom kojim je ponovo, na trenutak, obradovao navijače crno-belih.

Ovo mu je peti pogodak u turskom prvenstvu otkako je stigao u Istanbul, čime je još jednom pokazao koliko je važan za Bešiktaš.

Bešiktaš nije iskoristio kiks najvećih rivala, a na prvo mesto nije zaseo ni Fener, ni Galata - već upravo Amed.

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