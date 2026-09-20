Ponovo se ori "Dušaaan" u Istanbulu: Novi gol Vlahovića za Bešiktaš (VIDEO)
Dušan Vlahović se odmah po povratku na teren upisao u strelce za Bešiktaš.
Srpski napadač zatresao je mrežu Ameda i tako vratio svoj tim u igru, pošto je Bešiktaš u tom trenutku smanjio zaostatak na 2:1.
Imao je priliku Bešiktaš da potpunim preokretom izbije na prvo mesto na tabeli i preskoči Galatasaraj, koji je pretrpeo težak poraz od Trabzona (4:0) uz het-trik Mohameda Salaha. Međutim, nisu priliku iskoristili crno-beli pošto je Amed slavio sa 3:1.
Vlahoviću je ovo bio prvi nastup nakon suspenzije i sukoba sa Milanom Škrinjarom u pobedi nad Fenerbahčeom, a povratak je obeležio na najbolji mogući način – golom kojim je ponovo, na trenutak, obradovao navijače crno-belih.
Ovo mu je peti pogodak u turskom prvenstvu otkako je stigao u Istanbul, čime je još jednom pokazao koliko je važan za Bešiktaš.
Bešiktaš nije iskoristio kiks najvećih rivala, a na prvo mesto nije zaseo ni Fener, ni Galata - već upravo Amed.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Bivši saigrač udario na Dušana Vlahovića: Bruje reči igrača Juventusa
20. 09. 2026. u 17:34
Sada i zvanično! Odbijena žalba Bešiktaša da se Dušanu Vlahoviću ukine suspenzija
11. 09. 2026. u 14:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)