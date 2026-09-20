Ponovo se ori "Dušaaan" u Istanbulu: Novi gol Vlahovića za Bešiktaš (VIDEO)

Dušan Vlahović se odmah po povratku na teren upisao u strelce za Bešiktaš.

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Srpski napadač zatresao je mrežu Ameda i tako vratio svoj tim u igru, pošto je Bešiktaš u tom trenutku smanjio zaostatak na 2:1.

Imao je priliku Bešiktaš da potpunim preokretom izbije na prvo mesto na tabeli i preskoči Galatasaraj, koji je pretrpeo težak poraz od Trabzona (4:0) uz het-trik Mohameda Salaha. Međutim, nisu priliku iskoristili crno-beli pošto je Amed slavio sa 3:1.

Vlahoviću je ovo bio prvi nastup nakon suspenzije i sukoba sa Milanom Škrinjarom u pobedi nad Fenerbahčeom, a povratak je obeležio na najbolji mogući način – golom kojim je ponovo, na trenutak, obradovao navijače crno-belih.

Ovo mu je peti pogodak u turskom prvenstvu otkako je stigao u Istanbul, čime je još jednom pokazao koliko je važan za Bešiktaš.

GOL | Amed SK 2-1 Beşiktaş



⚽ 55' Vlahovic



Sizce ofsayt var mı? pic.twitter.com/h4ImZxBz7k — SüperLig gol - Goalhub (@Golizle85) September 20, 2026

Bešiktaš nije iskoristio kiks najvećih rivala, a na prvo mesto nije zaseo ni Fener, ni Galata - već upravo Amed.