DŽaka priznao skandal i da je sve lažirao, sad mu preti 5 godina zatvora

Oglasio se Švajcarac saopštenjem

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaler Sanderlenda i kapiten reprezentacije Švajcarske, Granit Džaka našao se u centru skandala zbog slučaja iz perioda pandemije korona virusa. Protiv iskusnog veziste vodi se istraga u Švajcarskoj zbog sumnje u vezi sa pribavljanjem lažnog sertifikata o vakcinaciji.

Džaka je u međuvremenu javno priznao da je tokom pandemije došao do potvrde o vakcinaciji, iako vakcinu nije primio. On je poručio da je u tom periodu imao ozbiljne nedoumice i strahove u vezi sa vakcinacijom, ali da danas smatra da je način na koji je postupio bio pogrešan.

- Proteklih dana mnogo se izveštavalo o jednoj temi iz moje prošlosti. Želim lično da se oglasim tim povodom. U vezi sa vakcinacijom protiv kovida-19, u to vreme sam lično bio veoma nesiguran i imao sam velike dileme. Osećao sam duboko nepoverenje prema vakcini i bio sam obuzet strahom i nesigurnošću. U takvom emotivno uzrujanom stanju pribavio sam potvrdu o vakcinaciji, umesto da svoja otvorena pitanja rešim na predviđeni način. Danas jasno vidim da taj put nije bio ispravan. Bila je to greška. Žao mi je zbog toga. Preuzimam odgovornost za ovu odluku, stavljam se na raspolaganje za rasvetljavanje svih činjenica i u potpunosti sarađujem sa nadležnim organima - naveo je Džaka u javnom obraćanju.

Slučaj se vodi pred tužilaštvom kantona Lucern, koje pokušava da utvrdi da li je u konkretnom slučaju bilo krivičnog dela povezanog sa pribavljanjem neistinite službene potvrde ili falsifikovanjem dokumentacije. Za sada važi pretpostavka nevinosti.

Istraga je povezana i sa lekarkom iz Lucerna, za koju se sumnja da je izdavala potvrde o vakcinaciji osobama koje vakcinu nisu primile. Njena ordinacija bila je pretresena još 2023. godine, kada su istražitelji zaplenili određene dokaze.

Zaka bi prema dosadašnjim informacijama trebalo da se pojavi pred tužilaštvom tokom oktobra kako bi dao iskaz.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da švajcarski propisi za falsifikovanje dokumenata predviđaju ozbiljne sankcije, uključujući novčanu kaznu, ali i zatvorsku kaznu koja može da iznosi do pet godina. Konačna kazna, međutim, zavisi od ishoda postupka i utvrđenih činjenica.

Zbog cele situacije Džaka neće biti sa reprezentacijom Švajcarske tokom aktuelnog okupljanja. Fudbaler i čelnici Saveza zajednički su doneli odluku da propusti reprezentativni kamp, dok će se o njegovom statusu razgovarati nakon završetka ovog okupljanja.