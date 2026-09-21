Svet

"NE POMAŽU NI SUZE": Dmitrijev o fijasku Merca na izborima (VIDEO)

В.Н.

21. 09. 2026. u 13:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KIRIL Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, rekao je posle pokrajinskih izbora u Nemačkoj, da Merc i ratohuškački globalisti koje on predstavlja trpe istorijsko poniženje od 4,9 procenata.

НЕ ПОМАЖУ НИ СУЗЕ: Дмитријев о фијаску Мерца на изборима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ FRANCE 24 English

- Pa ipak, čak ni suze njihovih pristalica ne mogu da promene njihov neuspešni kurs koji Nemci i svet odbacuju - napisao je Dmitrijev na Iksu. 

Podsetimo, Hrišćansko demokratska unija (CDU), stranka koju predvodi kancelar Fridrih Merc, ostvarila je najgori rezultat ikada na jučerašnjim lokalnim izborima u pokrajini Meklenburg - Zapadna Pomeranija.

Prema prebrojavanju glasova, CDU je osvojila 4,9 odsto glasova, ne uspevši da obezbedi nijedno mesto u regionalnom parlamentu po prvi put u nemačkoj istoriji, jer nije dostigla cenzus od pet procenata. 

Opoziciona stranka Alternativa za Nemačku (AfD) osvojila je prvo mesto sa preko 38,2 odsto glasova, 20 procenata više nego na prethodnim izborima. Socijaldemokratska partija Nemačke SDP zauzela je drugo mesto sa 35,5 procenata.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini