"NE POMAŽU NI SUZE": Dmitrijev o fijasku Merca na izborima (VIDEO)
KIRIL Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, rekao je posle pokrajinskih izbora u Nemačkoj, da Merc i ratohuškački globalisti koje on predstavlja trpe istorijsko poniženje od 4,9 procenata.
- Pa ipak, čak ni suze njihovih pristalica ne mogu da promene njihov neuspešni kurs koji Nemci i svet odbacuju - napisao je Dmitrijev na Iksu.
Podsetimo, Hrišćansko demokratska unija (CDU), stranka koju predvodi kancelar Fridrih Merc, ostvarila je najgori rezultat ikada na jučerašnjim lokalnim izborima u pokrajini Meklenburg - Zapadna Pomeranija.
Prema prebrojavanju glasova, CDU je osvojila 4,9 odsto glasova, ne uspevši da obezbedi nijedno mesto u regionalnom parlamentu po prvi put u nemačkoj istoriji, jer nije dostigla cenzus od pet procenata.
Opoziciona stranka Alternativa za Nemačku (AfD) osvojila je prvo mesto sa preko 38,2 odsto glasova, 20 procenata više nego na prethodnim izborima. Socijaldemokratska partija Nemačke SDP zauzela je drugo mesto sa 35,5 procenata.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MERC PRED ODLASKOM? Nemačka rizikuje da izgubi imidž sidra evropske stabilnosti
21. 09. 2026. u 12:30
EVROPI PRETI NOVA NESTAŠICA: Evo zašto će Francuzi i Nemci jesti manji pomfrit
20. 09. 2026. u 23:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)