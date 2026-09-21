KIRIL Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, rekao je posle pokrajinskih izbora u Nemačkoj, da Merc i ratohuškački globalisti koje on predstavlja trpe istorijsko poniženje od 4,9 procenata.

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- Pa ipak, čak ni suze njihovih pristalica ne mogu da promene njihov neuspešni kurs koji Nemci i svet odbacuju - napisao je Dmitrijev na Iksu.

Merz and the warmongering globalists he represents suffer a 4.9% HISTORICAL humiliation. Yet, even their supporters' tears cannot change their failing course that Germans and the world reject. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 21, 2026

Podsetimo, Hrišćansko demokratska unija (CDU), stranka koju predvodi kancelar Fridrih Merc, ostvarila je najgori rezultat ikada na jučerašnjim lokalnim izborima u pokrajini Meklenburg - Zapadna Pomeranija.

Prema prebrojavanju glasova, CDU je osvojila 4,9 odsto glasova, ne uspevši da obezbedi nijedno mesto u regionalnom parlamentu po prvi put u nemačkoj istoriji, jer nije dostigla cenzus od pet procenata.

Opoziciona stranka Alternativa za Nemačku (AfD) osvojila je prvo mesto sa preko 38,2 odsto glasova, 20 procenata više nego na prethodnim izborima. Socijaldemokratska partija Nemačke SDP zauzela je drugo mesto sa 35,5 procenata.

(RT Balkan)

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