STABILAN RAST: Kartice sve više menjaju keš u Srbiji, evo kakvo je stanje u proteklih pet godina

UKUPAN broj kupovina platnim karticama više je nego udvostručen u prethodnih pet godina (ukupno povećanje od 105 odsto) i potvrđuje dugoročan nastavak upotrebe bezgotovinskih načina plaćanja, kao i povećanje atraktivnosti Srbije kao turističke destinacije, objavila je danas Narodna banka Srbije.

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Broj izdatih platnih kartica i njihovih korisnika, kao i obim kartičnih plaćanja i prihvatna mreža u Srbiji, beleže stabilan rast.

Prema podacima pružalaca platnih usluga, na kraju drugog tromesečja 2026. godine za uslugu izdavanja platnih kartica bio je registrovan 7,1 milion korisnika, dok je ukupan broj izdatih platnih kartica dostigao 13,7 miliona.

U odnosu na isti period prethodne godine, broj izdatih platnih kartica veći je za 706.000 (5,5 odsto).

Tokom drugog tromesečja 2026. godine u prodavnicama u našoj zemlji obavljeno je 237,9 miliona kupovina platnim karticama, što je za 19,3 odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Od ukupnog broja kupovina, 220,9 miliona izvršeno je karticama koje su izdali domaći pružaoci platnih usluga, dok je 17 miliona kupovina obavljeno karticama koje su izdali inostrani pružaoci platnih usluga.

Posmatrano u dužem periodu, rast upotrebe platnih kartica još je izraženiji.

U drugom tromesečju 2022. godine na prihvatnoj mreži u Srbiji izvršeno je 116 miliona kupovina, od čega 108,8 miliona karticama koje su izdali domaći pružaoci platnih usluga i 7,3 miliona karticama koje su izdali inostrani pružaoci platnih usluga.

Na kraju drugog tromesečja 2026. godine kod trgovaca u Srbiji bilo je oko 195.000 POS rešenja za bezgotovinska plaćanja, što je za 10,1 odsto više nego godinu dana ranije.

Istovremeno je nastavljeno i širenje mreže bankomata, na kojima građani mogu podizati novac i obavljati druge platne usluge.

Na kraju juna ove godine bilo ih je 3.412, odnosno 6,8 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

(Tanjug)