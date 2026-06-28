Poljoprivreda

REŠAVAMO DILEMU: Šta ako sistem blokira prijavu za subvencije?

K. Despotović

28. 06. 2026. u 17:21

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KADA sistem blokira prijavu za subvencije (najčešće na portalu eAgrar ili sličnim državnim platformama), najvažnije je odmah proveriti ispravnost elektronskog sertifikata, očistiti keš memoriju pregledača ili kontaktirati tehničku podršku pre isteka roka.

РЕШАВАМО ДИЛЕМУ: Шта ако систем блокира пријаву за субвенције?

Foto: Uli13, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Evo detaljnih koraka koje treba da preduzmete kako biste rešili problem:

Brza tehnička rešenja

  • Promenite internet pregledač: Ako koristite Google Chrome, pokušajte da se prijavite preko Mozilla Firefox ili Microsoft Edge.
  • Očistite istoriju i keš (Cache): Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Delete na tastaturi i obrišite podatke pregledanja.
  • Proverite aplikaciju ConsentID: Ako se prijavljujete mobilnim telefonom, proverite da li vam je aplikacija ažurirana i da li unos PIN koda prolazi ispravno.
  • Proverite elektronski potpis: Ako koristite kvalifikovani elektronski sertifikat na kartici ili USB-u, proverite da li je instaliran odgovarajući softver (midlver) i da li je sertifikat istekao.

Provera statusa i podataka u sistemu

  • Proverite e-Sanduče: Na portalu eUprava proverite da li vam je stiglo neko obaveštenje ili rešenje koje zahteva vašu akciju.
  • Usklađenost podataka: Sistem automatski blokira prijavu ako se podaci u eRPG (Elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava) ne poklapaju sa katastrom ili drugim službenim registrima.

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