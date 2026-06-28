REŠAVAMO DILEMU: Koji su uslovi za podsticaje u poljoprivredi?
OSNOVNI uslov za ostvarivanje svih podsticaja u poljoprivredi u Srbiji jeste da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo (RPG) sa aktivnim statusom. Sve prijave, obnavljanja statusa i zahtevi za subvencije podnose se isključivo elektronski, putem portala eAgrar.
Uslovi se detaljno razlikuju u zavisnosti od vrste podsticaja za koju konkurišete:
1. Direktna plaćanja (subvencije po hektaru i grlu)
- Biljna proizvodnja: Ostvaruje se za zasejane i prijavljene površine (do 100 ha). Uslov je da se površine obrađuju i da se vrši redovna obnova registracije gazdinstva.
- Stočarstvo: Zahtevi se podnose za kvalitetna priplodna grla, tov stoke ili košnice pčela. Uslov je da su grla obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka.
2. Investicije i mere ruralnog razvoja
Ove mere uključuju nabavku nove opreme, traktora, podizanje zasada, izgradnju objekata ili IPARD programe. Glavni uslovi su:
- Namenski računi: Morate priložiti fiskalne račune, otpremnice i dokaze o izvršenom plaćanju preko računa (ili fiskalni isečak za fizička lica) koji glase na nosioca gazdinstva.
- Namenska oprema: Oprema mora biti nova i u skladu sa propisanim tehničkim standardima.
3. Ostali važni uslovi
- Namirene obaveze: Podnosilac zahteva ne sme imati neizmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.
- Pravovremenost: Zahtevi se moraju predati u tačno propisanim rokovima za svaki Javni poziv pojedinačno.
- Namensko korišćenje: Sredstva su namenska i podležu terenskoj kontroli kako bi se opravdalo njihovo korišćenje.
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