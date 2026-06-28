Poljoprivreda

REŠAVAMO DILEMU: Koji su uslovi za podsticaje u poljoprivredi?

K. Despotović

28. 06. 2026. u 17:10

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OSNOVNI uslov za ostvarivanje svih podsticaja u poljoprivredi u Srbiji jeste da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo (RPG) sa aktivnim statusom. Sve prijave, obnavljanja statusa i zahtevi za subvencije podnose se isključivo elektronski, putem portala eAgrar.

РЕШАВАМО ДИЛЕМУ: Који су услови за подстицаје у пољопривреди?

Foto: Andrii Yalanskyi / Alamy / Profimedia

Uslovi se detaljno razlikuju u zavisnosti od vrste podsticaja za koju konkurišete: 

1. Direktna plaćanja (subvencije po hektaru i grlu)

  • Biljna proizvodnja: Ostvaruje se za zasejane i prijavljene površine (do 100 ha). Uslov je da se površine obrađuju i da se vrši redovna obnova registracije gazdinstva. 
  • Stočarstvo: Zahtevi se podnose za kvalitetna priplodna grla, tov stoke ili košnice pčela. Uslov je da su grla obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka. 

2. Investicije i mere ruralnog razvoja

Ove mere uključuju nabavku nove opreme, traktora, podizanje zasada, izgradnju objekata ili IPARD programe. Glavni uslovi su: 

  • Namenski računi: Morate priložiti fiskalne račune, otpremnice i dokaze o izvršenom plaćanju preko računa (ili fiskalni isečak za fizička lica) koji glase na nosioca gazdinstva.
  • Namenska oprema: Oprema mora biti nova i u skladu sa propisanim tehničkim standardima. 

3. Ostali važni uslovi

  • Namirene obaveze: Podnosilac zahteva ne sme imati neizmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.
  • Pravovremenost: Zahtevi se moraju predati u tačno propisanim rokovima za svaki Javni poziv pojedinačno.
  • Namensko korišćenje: Sredstva su namenska i podležu terenskoj kontroli kako bi se opravdalo njihovo korišćenje.

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