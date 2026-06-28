EKSTREMNE VRUĆINE TOPE ŠINE U SLOVAČKOJ: Vozovi usporavaju, očekuju se velika kašnjenja u ovoj državi

ŽELEZNIČKI saobraćaj širom Slovačke danas i sutra mogla bi da prate kašnjenja jer je kompanija ZSR koja upravlja železničkom infrastrukturom uvela preventivna ograničenja brzine zbog ekstremnih vrućina.

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- U okruzima obuhvaćenim upozorenjem na visoke temperature trećeg nivoa koje je izdao Slovački hidrometeorološki zavod (SHMU), brzina vozova biće ograničena na 80 kilometara na sat u periodu između 10.00 i 21.00 - rekao je portparol ZSR za agenciju TASR.

Ova odluka je doneta zbog rizika da visoke temperature mogu prouzrokovati širenje železničkih pruga, a u ekstremnim slučajevima i savijanje šina, a najveći uticaj toplote se očekuje na glavnim železničkim koridorima u zemlji.

- Obim kašnjenja zavisiće od područja obuhvaćenog upozorenjima SHMU trećeg nivoa, kao i od trenutne operativne situacije - saopšteno je iz ZSR.

(Tanjug)