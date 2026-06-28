Svet

IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruska vojska ostvaruje ciljeve, VSU pretrpeo veliki gubitak, oslobođena još dva naselja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 18:42

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RUSKE snage oslobodile su naselje Pisanci u Dnjepropetrovskoj oblasti i naselje Novoselovka u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u današnjem izveštaju sa fronta.

ИЗВЕШТАЈ СА ФРОНТА: Руска војска остварује циљеве, ВСУ претрпео велики губитак, ослобођена још два насеља

Foto: Telegram printskrin/Minoboronы Rossii

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja preko 210 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 10 automobila, tri artiljerijska oruđa i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" nastavile su sa eliminisanjem ukrajinskih jedinica u naselju Krasni Liman, zauzevši pet neprijateljskih uporišta i oslobodivši 59 zgrada. Tom prilikom, eliminisano je 30 ukrajinskih vojnika, četiri automobila, pet robotskih platformi i devet kontrolnih punktova za dronove.

Ukupno, u zoni odgovornosti jednica grupe trupa "Zapad" neutralisano je više 210 ukrajinskih vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 15 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Jug" nastavile su sa aktivnim ofanzivnim dejstvima u naselju Konstantinovka, oslobodivši tom prilikom još 26 zgrada i izbacivši iz stroja 100 ukrajinskih vojnika, oklopno vozilo "makspro" američke proizvodnje, 20 pikapa, dva terenska vozila, 31 robotsku platformu i 21 centar za upravljanje bespilotnim letelicama.

Ukupno, duž linije fronta u odgovornosti jedinica grupe trupa "Jug" izbačeno je iz stroja preko 210 neprijateljskih vojnika, dva oklopna transportera M113 američke proizvodnje, dva borbena oklopna vozila, 24 automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 300 ukrajinskih vojnika, borbeno vozilo, tri vozila, radarsku stanicu i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" oslobodile su naselje Pisanci u Dnjepropetrovskoj oblasti i naselje Novoselovka u Zaporoškoj oblasti, neutralisavši preko 490 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, šest automobila i četiri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su 40 neprijateljskih vojnika, 14 automobila i jedna stanica za radio-elektronsku borbu.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništena su dva borbena aviona MiG-29 ukrajinskog vazduhoplovstva, skladišta bespilotnih čamaca i njihovih delova, objekte gorivne i energetske infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Sredstva PVO oborila su sedam vođenih avio-bombi, projektil sistema HIMARS, kao i 590 bespilotnih letelica.

(rt.rs)

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