IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruska vojska ostvaruje ciljeve, VSU pretrpeo veliki gubitak, oslobođena još dva naselja
RUSKE snage oslobodile su naselje Pisanci u Dnjepropetrovskoj oblasti i naselje Novoselovka u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u današnjem izveštaju sa fronta.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja preko 210 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 10 automobila, tri artiljerijska oruđa i stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" nastavile su sa eliminisanjem ukrajinskih jedinica u naselju Krasni Liman, zauzevši pet neprijateljskih uporišta i oslobodivši 59 zgrada. Tom prilikom, eliminisano je 30 ukrajinskih vojnika, četiri automobila, pet robotskih platformi i devet kontrolnih punktova za dronove.
Ukupno, u zoni odgovornosti jednica grupe trupa "Zapad" neutralisano je više 210 ukrajinskih vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 15 automobila i tri artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Jug" nastavile su sa aktivnim ofanzivnim dejstvima u naselju Konstantinovka, oslobodivši tom prilikom još 26 zgrada i izbacivši iz stroja 100 ukrajinskih vojnika, oklopno vozilo "makspro" američke proizvodnje, 20 pikapa, dva terenska vozila, 31 robotsku platformu i 21 centar za upravljanje bespilotnim letelicama.
Ukupno, duž linije fronta u odgovornosti jedinica grupe trupa "Jug" izbačeno je iz stroja preko 210 neprijateljskih vojnika, dva oklopna transportera M113 američke proizvodnje, dva borbena oklopna vozila, 24 automobila i dva artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 300 ukrajinskih vojnika, borbeno vozilo, tri vozila, radarsku stanicu i stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Istok" oslobodile su naselje Pisanci u Dnjepropetrovskoj oblasti i naselje Novoselovka u Zaporoškoj oblasti, neutralisavši preko 490 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, šest automobila i četiri artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su 40 neprijateljskih vojnika, 14 automobila i jedna stanica za radio-elektronsku borbu.
Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništena su dva borbena aviona MiG-29 ukrajinskog vazduhoplovstva, skladišta bespilotnih čamaca i njihovih delova, objekte gorivne i energetske infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.
Sredstva PVO oborila su sedam vođenih avio-bombi, projektil sistema HIMARS, kao i 590 bespilotnih letelica.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)