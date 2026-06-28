TRESE SE TOPČIDERSKO BRDO: Zvezda ispred nosa ukrala veliko pojačanje Partizanu!
Transfer koji će se prepričavati među navijačima najtrofejinijih srpskih klubova.
KMF Crvena zvezda uspela je da napravi fenomenalan transfer, angažovanjem bivšeg reprezentativca Srbije i jednog od najboljih evropskih futsalera Mladena Jocića.
Nekadašnjeg člana nacionalnog tima hteli su u svojim redovima večiti rivali, ali je klub sa Marakane odneo pobedu ispred Partizana i potpisali rođenog Nišliju.
Mladen Kocić je karijeru počeo u rodnom gradu, dokazao se u nekad vladaru srpskog futsala Ekonomcu sa kojim je osvojio sve što se može osvojiti na domaćoj sceni, dok je u Hrvatskoj osvajao titule sa Nacionalom iz Zagreba, isto je činio i u Rusiji gde je nastupao za Tjumen, a jedan period proveo je i u Češkoj.
Bio je član Loznice, FON Banjice i Novog Pazara, a u Zvezdu stigao iz Vinter Sporta.
Što se reprezentativne karijere tiče, Mladen Kocić je dugo bio jedan od nosilaca igre Srbije. Za nacionalni tim nastupao je dugi niz godina, a njegove partije iz Arene kada je Srbija stigla do četvrtog mesta na Evropskom prvenstvu, i dan danas se prepričavaju!
Popularni Cipi peto je pojačanje Crvene zvezde ove sezone. Uprava kluba sa Marakane već je dovela iskusnog Aleksandra Pavlovića, zatim golmana Marka Đurića, kao i tandem perspektivnih i mladih futsalera – Nikolu Lazarevića i Nikolu Polića.
Crveno-beli su se kroz baraž mečeve vratili u elitni rang, savladavši Hram, dok će naredne sezone "delije" i "grobari" imati priliku da uživaju u prvom večitom derbiju, pošto je u Prvu ligu ušao i Partizan.
Podsetimo, Prvu futsal ligu Srbije čine: Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.
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