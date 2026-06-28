Poljoprivreda

ZA MANJE BRIGE: Ovo su rešenja za muke poljoprivrednika - Sve se rešava!

K. Despotović

28. 06. 2026. u 17:33

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REŠENjE velike brige poljoprivrednika u modernom dobu leži u primeni savremenih agrotehničkih mera, digitalizaciji, državnim subvencijama i sigurnom osiguranju useva.

ЗА МАЊЕ БРИГЕ: Ово су решења за муке пољопривредника - Све се решава!

Foto: photoschmidt / Alamy / Profimedia

Poljoprivrednici se danas suočavaju sa brojnim izazovima, od klimatskih promena do nestabilnih cena na tržištu.

Glavni izvori brige

  • Klimatske promene: Nepredvidive suše, poplave i grad drastično smanjuju prinose, čineći proizvodnju rizičnom.
  • Nestabilnost cena: Česte promene cena inputa (đubrivo, gorivo) i finalnih proizvoda otežavaju planiranje.
  • Administracija: Kompleksne procedure za dobijanje državne pomoći i podsticaja stvaraju dodatni pritisak.

Ključna rešenja za stabilizaciju

  • Digitalizacija i ePodsticaji: Brzo rešavanje administrativnih problema kroz sisteme kao što je portal Ministarstva poljoprivrede. Kada poljoprivrednici dobiju rešenje na koje nemaju primedbe, važno je da se na portalu odreknu prava na žalbu kako bi ubrzali isplatu sredstava.
  • Osiguranje useva: Jedini siguran način zaštite od gubitaka uzrokovanih vremenskim nepogodama. Država često sufinansira deo premije osiguranja.
  • Pametna poljoprivreda: Korišćenje sistema za navodnjavanje kap po kap, protivgradnih mreža i precizne mehanizacije koja smanjuje troškove.
  • Udruživanje: Formiranje zadruga omogućava lakši nastup na tržištu, bolje pregovaračke cene i zajednički nastup prema fondovima kao što je Uprava za agrarna plaćanja.

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