Politika

EVO ŠTA RADI ŠAČICA ZGUBIDANA: Stali ispred autobusa i narodu koji je došao da podrži predsednika nisu dali da prođe!

V.N.

28. 06. 2026. u 17:08

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Odavno je jasno svima da blokaderi nemaju nikakav politički program već im je cilj da blokiraju razvoj Srbije

ЕВО ШТА РАДИ ШАЧИЦА ЗГУБИДАНА: Стали испред аутобуса и народу који је дошао да подржи председника нису дали да прође!

Foto: Printskrin

Blokaderi nasilnici nisu dozvolili građanima, koji su došli iz unutrašnjosti da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na skupu "Srbija - jedna porodica", da se vrate kući.

Šačica zgubidana je stala ispred autobusa i nasilno udarala u staklo. 

Oni su uglas govorili: "Vraćajte se nazad".

To im nije bilo dovoljno pa su razvili transparent "Studenti pobeđuju", a potom su uzvikivali i "Ćaci, Ćaci".

Ni to im nije bilo dovoljno pa su nakaradnim porukama išarali i izlepili autobus, a potom su skandirali "Marš u Ćacilend".

Odavno je jasno svima da blokaderi nemaju nikakav politički program već im je cilj da blokiraju razvoj Srbije i njenih građana i da vređaju one koji drugačije misle u odnosu na njih.

Video snimak možete pogledati OVDE

(24sedam)

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