EVO ŠTA RADI ŠAČICA ZGUBIDANA: Stali ispred autobusa i narodu koji je došao da podrži predsednika nisu dali da prođe!
Odavno je jasno svima da blokaderi nemaju nikakav politički program već im je cilj da blokiraju razvoj Srbije
Blokaderi nasilnici nisu dozvolili građanima, koji su došli iz unutrašnjosti da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na skupu "Srbija - jedna porodica", da se vrate kući.
Šačica zgubidana je stala ispred autobusa i nasilno udarala u staklo.
Oni su uglas govorili: "Vraćajte se nazad".
To im nije bilo dovoljno pa su razvili transparent "Studenti pobeđuju", a potom su uzvikivali i "Ćaci, Ćaci".
Ni to im nije bilo dovoljno pa su nakaradnim porukama išarali i izlepili autobus, a potom su skandirali "Marš u Ćacilend".
Odavno je jasno svima da blokaderi nemaju nikakav politički program već im je cilj da blokiraju razvoj Srbije i njenih građana i da vređaju one koji drugačije misle u odnosu na njih.
Video snimak možete pogledati OVDE
(24sedam)
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