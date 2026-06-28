Politika

VUČEVIĆ: Međunarodna zajednica hitno da reaguje na kontinuirano ugnjetavanje Srba

V.N.

28. 06. 2026. u 18:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević pozvao je danas međunarodnu zajednicu da pod hitno reaguje na kontinuirano ugnjetavanje srpskog naroda od strane režima u Prištini, nakon što je na Gazimestanu, po završetku parastosa kosovskim junacima, privedeno najmanje 10 Srba.

ВУЧЕВИЋ: Међународна заједница хитно да реагује на континуирано угњетавање Срба

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučević je u objavi na Instagramu najoštrije osudio “teror koji je Kurtijeva takozvana kosovska policija sprovodila nad Srbima kod spomen-obeležja na Gazimestanu, ne dozvoljavajući im da mirno i dostojanstveno obeleže veliki praznik Vidovdan”. Istakao je da posebno uznemirava činjenica da je među maltretiranim i privedenim bilo i dece srpske nacionalnosti.

Režim u Prištini je, prema njegovim rečima, još jednom pokazao da ne poštuje verska i građanska prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da mu je jedini cilj da onemogući ostanak i opstanak srpskog naroda na svojim vekovnim ognjištima.

 - Mi nikada nećemo odustati od demokratske i političke borbe za mir, istinu, pravdu i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Vidovdan je dan kada se sve vidi - ko je vera, a ko nevera - naveo je Vučević.

Pripadnici tzv. kosovske policije danas su na Gazimestanu priveli više osoba, po završetku parastosa Kosovskim junacima. Pripadnici tzv. kosovske policije su nakon parastosa zatvorili metalna vrata na ulazu u spomen kompleks, odakle su iz mase izdvojili više osoba koje su u policijskom voziku odveli sa Gazimestana. Parastos Kosovskim junacima održan je na Vidovdan, dan kad se odigrao Boj na Kosovu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (6)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju
Politika

0 10

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju

VOJSKA Srbije svakog dana je sve snažnija i jača, radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. Ukoliko bi Srbija bila predmet napada i bilo čije agresije, neprijateljski gubici bi bili dramatično veliki. Želim da građani znaju da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju, to je ono što je najvažnije. Naša vojska biće još snažnija od marta, kada počinje redovan, kratki vojni rok, to će dodatno pojačati kapacitete. Građani Srbije mogu da budu mirni i spokojni.

29. 06. 2026. u 07:58

Politika
Tenis
Fudbal
LAPSUS ILI SAMOUVERENOST?! Selektor Hrvatske: Kada prođemo Portugal, videćemo šta i kako dalje!

LAPSUS ILI SAMOUVERENOST?! Selektor Hrvatske: "Kada prođemo Portugal, videćemo šta i kako dalje!"