VATRA U NOGAMA: Francuzi kuju u zvezde Usmana Dembelea, evo i zbog čega!

Konačno je proradio u nacionalnom dresu i dostojno zamenio Mbapea, koji je zatajio protiv Norvežana.

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Francuzi su nezaustavljivi na ovom Svetskom prvenstvu. Ceh je u poslednjem kolu grupne faze platila Halandova Norveška, i to kako, het-trikom ubojitog pariskog strelca. Šlag na tortu stavio je još jedan Parižanin, Dezire Due, što – uvek valja podsetiti – u prevodu (ako sebi dozvolimo luksuz da prevedemo lično ime) znači Željen i Talentovan.

Ali, najtalentovaniji ovoga puta bio je vlasnik "Zlatne lopte" kojem se, ako ovako bude nastavio do kraja američke avanture, smeši duplikat u vitrini. Koliko je veliki Dembeleov potez, pokazuju i naslovi, "Oskar Dembele" i "Umetnik" u "Ekipu" ili "Usman, trostruko zlato" u "Parizjenu".

- Ako su sumnje u njegovu skromnu golgetersku statistiku u dresu reprezentacije već bile ozbiljno uzdrmane posle gola i asistencije protiv Iraka, ovoga puta potpuno su razvejane, uz lakoću koja ostavlja utisak da mu je sve jednostavno – piše "Ekip" uz podsećanje da je postigao drugi najbrži het-trik u istoriji svetskih prvenstava, iza Austrijanca Eriha Probsta, kome su protiv Čehoslovačke 1954. godine bile dovoljne samo 24 minuta, dok je Parižanin to ostvario za 32.

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Ističe se i da ga "vrtoglavica" zbog brojki nije navela da zaboravi na nesebičnost, kada je posle odličnog dodavanja Majkla Olizea odlučio da proigra Kilijana Mbapea, iako mu je četvrti pogodak bio nadohvat noge.

Led u venama pred golom, vatra u nogama i prilično bistre ideje. Tim gotovo pesničkim rečima opisuju se u ovom sportskom dnevniku Dembeleovi kvaliteti u meču protiv Norveške čijim navijačima je poslao poruku da su "džaba veslali". Bio je to njegov prvi het-trik na svetskim prvenstvima i prvi put da je postizao golove na dve uzastopne utakmice za reprezentaciju Francuske.

- Sada se bolje razumemo, i to je dobro. Treba tako da nastavimo. Ovo je bila važna utakmica da završimo kao prvi u grupi. Želimo da pobedimo na svakoj utakmici i ostaćemo skoncentrisani, jer ono što dolazi biće još teže – izjavio je srećni vlasnik het-trika.

Ni "Parizjen" ne zaostaje u dizanju u nebesa pariskog "sveca".

- Ako je trebalo staviti tačku na sve rasprave i ubediti baš sve, napadač PSŽ učinio je to maestralno u petak u predgrađu Bostona, praktično sam donevši Francuskoj treću uzastopnu pobedu, prvi put u grupnoj fazi još od 1998. godine – piše ovaj list.

List podseća da je Dembeleu, kome su bili potrebni deset godina, dva Evropska prvenstva, treće Svetsko prvenstvo i 61 nastup u reprezentaciji da postigne prvi gol na jednom velikom turniru, protiv Iraka, ovoga puta nešto više od pola sata da „nadoknadi“ izgubljeno vreme i potpiše veličanstven het-trik protiv "zaprepašćene Norveške."

Dembele je istovremeno postao i peti fudbaler u istoriji koji je postigao tri gola u jednom poluvremenu na Svetskom prvenstvu, posle pomenutog Porbsta, Nemca Gerda Milera (1970. protiv Perua), Rusa Olega Salenka (1994. protiv Kameruna) i Argentinca Gabrijela Batistute (1998. protiv Jamajke).

Četiri dana uoči osmine finala, u kome će Francuska najverovatnije igrati protiv Švedske, Dembele je sa četiri gola ponovo stigao Kilijana Mbapea, Erlinga Halanda i Vinisijusa na vrhu liste strelaca turnira. Ispred njih je ostao samo Leo Mesi.

- Više niko ne želi da pozitivno ludilo koje je zahvatilo čitavu Francusku prestane – zaključuje "Parizjen".

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