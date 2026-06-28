DAL' SU OVI REALNI? Jednim potezom iznenadili su svet! Izabrano najboljih 11 grupne faze Mundijala!

Mimo očekivanja jedno ime se našlo u idealnoj jedanaestorici prve runde takmičenja po grupama na Svetskom prvenstvu.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Umesto početnih 48 ostala su 32 učesnika šampionata sveta, a španski "El Mundo Deportivo" sastavio je idealnih 11 grupne faze.

Mora se priznati, našlo se dosta očekivanih igrača. Naravno najbolji strelac Lionel Mesi (Argentina) sa šest golova, a na golu senzacija iz Zelenortskih ostrva Vozinja.

Najveće iznenađenje je izostanak Kilijana Mbapea koji je bio strelac četiri gola.

U odbrani su Ašraf Hakimi (Maroko) desno, Nuno Mendeš (Portugalija) levo, Pau Kubarsi (Španija) i Jan Pol van Heke. A dvojica vezista su Englez Eliot Anderson i švajcarska senzacija Johan Manzambi.

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Umesto njega napadački kvartet pored Mesija čine Erling Holand (Norveška), Usman Dembele (Francuska) i Vinisijus (Brazil), koji su svi dali po četiri gola, kao i napadač Reala.

Dakle, idealna jedanaestorica po izboru FIFA izgleda ovako:

Vozinja - Hakimi, Kubarsi, Pol van Heke, Mendeš - Anderson, Manzambi - Haland, Dembele, Vinicijus, Mesi.

Mora se priznati da je Mbape zaslužio šansu pre Dembelea, iako je napadač PSŽ u poslednjem meču upisao het-trik protiv Norveške, drugi najbrži u istoriji Mundijala.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke