PENZIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE: Nacrt zakona donosi nekoliko važnih novina - Evo šta se menja!

IZMENE Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju trenutno su u javnoj raspravi, a deo predloženih novina odnosi se i na poljoprivrednike.

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Iako se zakon menja u više oblasti, za ljude koji se bave poljoprivredom najvažnije su izmene koje preciznije uređuju ko ima status osiguranika, kada osiguranje može da miruje i pod kojim uslovima se može ostvariti pravo na penziju.

Ko će se smatrati osiguranikom poljoprivrednikom?

Jedna od predloženih izmena odnosi se na preciznije definisanje poljoprivrednika, koji se smatraju osiguranicima po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Prema Nacrtu, ova kategorija se jasnije vezuje za nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ili poreza na dodatu vrednost. Drugim rečima, zakon bi trebalo preciznije da odredi ko ulazi u obavezno osiguranje po osnovu poljoprivrede.

Mirovanje osiguranja zbog bolesti, porodiljskog i nepogoda

Za poljoprivrednike je posebno važna novina koja se odnosi na mirovanje svojstva osiguranika. Predloženo je da osiguranje poljoprivrednika može da miruje iz objektivnih razloga, kao što su elementarne nepogode, bolest ili porodiljsko odsustvo.

Ovo je značajno jer u praksi poljoprivrednici često zavise od okolnosti na koje ne mogu da utiču. Ako zbog bolesti, štete od vremenskih nepogoda ili porodiljskog odsustva privremeno ne mogu da obavljaju poljoprivrednu delatnost, zakon bi trebalo da im omogući jasnije uređen status.

Privremeni poslovi ne bi automatski prekidali status

Još jedna izmena važna je za poljoprivrednike koji povremeno rade i druge poslove. Nacrtom se dodatno uređuje odnos između osiguranja po osnovu poljoprivrede i privremenih ili povremenih poslova.

Cilj ove izmene je da poljoprivredniku ne prestaje automatski status osiguranika samo zato što kratkotrajno obavlja privremene ili povremene poslove. To je posebno važno za one koji, pored gazdinstva, sezonski ili povremeno rade dodatne poslove kako bi dopunili prihode.

Do penzije bez obaveznog prekida osiguranja

Predložene izmene donose i novinu kod ostvarivanja prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju. Prema Nacrtu, određeni osiguranici, među kojima su i pojedine kategorije iz poljoprivredne delatnosti, mogli bi da ostvare pravo na penziju i bez prethodnog prestanka osiguranja, ukoliko ispune propisane uslove.

To bi u praksi moglo da znači jednostavniji postupak za one koji ispunjavaju uslove za penziju, ali ne žele ili ne mogu odmah formalno da prekinu obavljanje delatnosti.

Šta je najvažnije za poljoprivrednike?

Ukratko, predložene izmene donose nekoliko ključnih stvari: jasnije se definiše ko je osiguranik po osnovu poljoprivredne delatnosti, uvodi se mogućnost mirovanja osiguranja zbog objektivnih razloga, uređuje se status poljoprivrednika koji obavljaju privremene ili povremene poslove i otvara mogućnost da se pravo na penziju ostvari bez prethodnog prekida osiguranja.

Pošto je zakon još u fazi nacrta, konačna pravila znaće se tek nakon završetka javne rasprave i usvajanja izmena, piše Agromedia.