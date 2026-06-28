Poljoprivreda

OVO SU SVE SUBVENCIJE REALIZOVANE OD POČETKA GODINE, A EVO ŠTA SLEDI: Država pomaže poljoprivrednike!

K. Despotović

28. 06. 2026. u 17:00

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OD početka 2026. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (preko Uprave za agrarna plaćanja) sprovelo je i objavilo niz subvencija prema zvanično usvojenom Kalendaru podsticaja za 2026. godinu.

ОВО СУ СВЕ СУБВЕНЦИЈЕ РЕАЛИЗОВАНЕ ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ, А ЕВО ШТА СЛЕДИ: Држава помаже пољопривреднике!

Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Ove mere su osmišljene da prate cikluse poljoprivredne proizvodnje. 

Realizovani i trenutni podsticaji u 2026. godini

Programi i javni pozivi koji su pokrenuti ili se završavaju u prvoj polovini godine:

  • Premija za mleko (IV kvartal 2025) – Realizovana tokom januara.
  • Osnovni podsticaji po hektaru – Prijave za prvu ratu sprovedene su u periodu mart–april.
  • Premija za mleko (I kvartal 2026) – Javni poziv sproveden u aprilu.
  • Podsticaji u stočarstvu za tov – Prvi javni poziv realizovan u periodu mart–april.
  • Kvalitetna priplodna grla – Poziv je trajao tokom aprila i maja, a isplate i rešenja su počeli da se dostavljaju u junu.
  • Podsticaji po košnici pčela – Javni poziv je otvoren u junu, a Uprava za agrarna plaćanja je već donela prvih 12.000 rešenja.
  • Krave za uzgoj teladi za tov – Poziv otvoren u periodu maj–jun.
  • Kreditna podrška (Prvi poziv) – Poljoprivredni krediti sa subvencionisanom kamatom od 1% traju do kraja juna.
  • IPARD III (Mera 3) – Sredinom juna objavljena je konačna rang-lista za Prvi javni poziv u okviru ovog programa.

Predstojeće subvencije za drugu polovinu godine

Prema zvaničnom planu Ministarstva, očekuju se sledeći javni pozivi:

  • Premija za mleko (II kvartal 2026) – Planirana za jul.
  • Kreditna podrška (Drugi poziv) – Očekuje se od avgusta do septembra.
  • Podsticaji za tov (Drugi poziv) – Takođe planirani za avgust.

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