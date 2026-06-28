MOĆNE SLIKE NAJVEĆE SRPSKE ZASTAVE: Ujedinjena Srbija podržala Vučića
NA veličanstvenom skupu "Srbija jedna porodica" koji je u subotu 27. juna održan u Beogradu ispred Narodne skupštine pojavila se i najduža srpska zastava.
Ovu zastavu dugaćki 500 metara nosilo je 2.500 ljudi. Na Skupu se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poslao poruku da će se lista SNS zvati Ujedinjena Srbija i predstavio delove programa.
Na skupu je prema procenama Ministarstva unutrašnjih poslova bilo 207.000 građana.
Na skup su pored grašana iz gradova naše države, organizovano došli i Srbi sa Kosova i Metohije, kao i grupa bajkera i vojnih veterana.
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