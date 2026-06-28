Srbija

LETO U KRAGUJEVCU MOŽE DA POČNE : Otvaraju se gradski bazeni

Vesna Hadžić

28. 06. 2026. u 18:26

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Ljubitelji plivanja i rekreacije od ponovo mogu da uživaju na otvorenim bazenima u Kragujevcu, koji su nakon kompletne rekonstrukcije i uređenja spremni da dočekaju posetioce. Povodom otvaranja kupališne sezone 29. juna ulaz je besplatan za sve osnovce, srednjoškolce i studente, kao poklon grada i Sportskog privrednog društva „Radnički“ najmlađim sugrađanima i prilika da prvi dan leta na bazenima provedu u druženju, sportu i osveženju.

ЛЕТО У КРАГУЈЕВЦУ МОЖЕ ДА ПОЧНЕ : Отварају се градски базени

Foto : SDP Radnički

Na otvorenim bazenima u Kragujevcu proteklih meseci sprovedeni su obimni radovi na kompleksu koji od izgradnje nije kompletno renoviran. Uređene su bazenske površine, prateći sadržaji i prostor za boravak posetilaca, čime je stvoren moderan i prijatan ambijent za sve generacije.

Otvoreni bazeni radiće svakog dana u terminu od 10.30 do 18.30 časova, a posetiocima su na raspolaganju sadržaji namenjeni rekreaciji, plivanju i treninzima za neplivače tokom vrelih letnjih dana.

Cena dnevne ulaznice za odrasle iznosi 500 dinara, dok će osnovci i srednjoškolci kartu plaćati 400 dinara. Popodnevna ulaznica iznosi 250 dinara.

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