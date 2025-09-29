KILOGRAM OVE SALATE IDE I DO 25 EVRA: Evo kada je pravo vreme za njenu setvu i šta je najvažnije za dobar rod
RUKOLA je lisnata salata specifičnog ukusa koja se često koristi u salatama, sendvičima ili kao dodatak toplim jelima, a može da se gaji i na balkonu.
Rukola je lisnata salata specifičnog, ljutog i blago orašastog ukusa koja se često koristi u salatama, sendvičima ili kao dodatak toplim jelima. Iako se u prodavnicama prodaje po prilično visokoj ceni, uzgajanje u sopstvenoj bašti ili čak na balkonu je veoma jednostavno i isplativo.
Brz rast velika prednost
Jedna od glavnih prednosti rukole je njen brz rast. Prvi listovi se mogu ubrati tri do pet nedelja nakon setve, a biljka se može regenerisati nakon orezivanja, što omogućava višestruku žetvu. Pored toga, dobro podnosi niže temperature i može se gajiti skoro tokom cele godine. Pored ekonomskih koristi, rukola je i nutritivno vredna, jer je bogata vitaminima A, C i K, folnom kiselinom, kalcijumom i antioksidansima.
Setva se najčešće obavlja u proleće i jesen kada su temperature umerene, između deset i dvadeset stepeni. Leti brzo cveta, pa je najbolje sejati je u delimičnoj hladovini u toplijim mesecima. Seme se seje plitko, na dubinu od pola do jednog centimetra, a rastojanje između redova treba da bude deset centimetara. Može se sejati više puta svakih nekoliko nedelja kako bi se obezbedio stalni priliv svežeg lišća.
Neophodno redovno zalivanje
Rukola ne zahteva zahtevnu negu, ali je redovno zalivanje neophodno. Ako se zemlja osuši, listovi postaju gorki. Dovoljno je malo komposta, tako da nema potrebe za jakim đubrivima. Berba počinje veoma brzo, a možete brati list po list ili iseći celu biljku u osnovi. Mladi listovi su najukusniji, a kasnije postaju jači.
Jedan kvadratni metar može dati do dva kilograma rukole po sezoni, što je značajna ušteda u poređenju sa maloprodajnim cenama. Seme je jeftino, a prinos je višestruko veći od investicije. Za male prostore poput balkona, dovoljno je posaditi rukolu u šire saksije ili gajbe, a uz redovnu setvu svežeg lišća, može se uživati u njoj gotovo tokom cele godine.
(Blic)
