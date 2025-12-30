RADOVI SU PRI KRAJU, SVE JE URAĐENO NA SVETINJI: Viki Miljković kao ktitor gradi crkvu koju su srušili Turci (FOTO)

VIOLETA Viki Miljković rođena je i odrasla u Nišu, ali nije zaboravila svoje korene i rodna mesta pokojnih roditelja Zorke i Svetomira - Veliki Vrtop i Jug Bogdanovac.

Foto: Nikola Skenderija

Tragom priče da su Viki i njen suprug Dragan Tašković Taške, ktitori crkve u rodnom selu njenog oca, ekipa "Kurira" uputila se u Jug Bogdanovac, kako bismo proverili tu informaciju, ali i porazgovarali s meštanima ovog malog sela u opštini Merošina u Nišavskom okrugu. Foto: Goran Jovanović

Vredni ljudi

Odmah po dolasku, komšinica Duška je ispričala da je njena porodica u prijateljskim odnosima s Miljkovićevom.

- Ovo je rodno selo njenog pokojnog oca Svetomira, a majka joj je iz Vrtopa. Violeta svaki put kad dođe, prvo dođe kod nas u kuću i kod moje ćerke. Druže se od malih nogu njih dve. Mnogo smo lepo živeli. Ona se družila s mojom ćerkom, koja je isto lepo pevala. Uča, njen otac je brinuo o njoj i pratio je kad je Viki počela da peva. I pokojni brat Vladica je jako lepo svirao. Kad sam čula da je i on otišao od teške bolesti, mnogo sam plakala. Nema nikog ovde u toj kući. Za Violetu i njene stvarno nemam reči. Mnogo rade, jako su vredni i mnogo su stekli - rekla nam je ova meštanka.

Duška nam je potvrdila da Viki gradi crkvu Svetih apostola Petra i Pavla u ovom selu. Foto: Novosti

Izgradnje crkve pri kraju

- To je tačno. Dala je veliki prilog. Crkva još nije gotova, pri kraju je, ali ima još tu posla. Tu je nekad postojala crkva, koju su srušili Turci. Ona je odavno dala prilog za tu svetinju, ali ne voli ona da se o tome priča. Išla je s babom i kao mala tu gde je bila crkva. Lepo je to od nje, ali je selo zapustelo. Tuga - završila je komšinica.

Ubrzo smo i pronašli pomenutu crkvu. Tada nije bilo nikog u njoj, a kada smo ušli u nju, mogli smo da primetimo da je urađena gotovo kompletna fasada, stavljeni su prozori i vrata, ali i ikonostas. U toku je freskopisanje hrama, dok su neke freske kompletno završene. Ko želi, može da upali sveću i ostavi prilog za dalju izgradnju.

Iz seoske crkve, uputili smo se i ka rodnoj kući oca muzičke zvezde, gde su pevačica i njen pokojni brat provodili vreme kao deca kod svoje babe.

- Ona i brat su kao mali stalno dolazili. Vladica je češće dolazio nego ona poslednjih godina i obilazio kuću, ali ode i on. Divni ljudi i porodica, fine komšije - rekla nam je ova komšinica.

(KURIR)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć