"DOBRO SMO SE TAKMIČILI": Ovako je Penjaroja prokomentarisao meč Valensija - Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 12. 2025. u 22:38

KOŠARKAŠI Partizana poraženi su od Valensije 86:73 u 19. kolu Evrolige, a nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Trener Partizana govorio je za Evroliga TV nakon trećeg evroligaškog poraza u nizu crno-belih. 

- Mislim da smo se dobro takmičili. Bila je ovo teška utakmica za nas. Da bi dobio u Valensiji moraš da dobro šutiraš za tri, a mi smo ih mnogo promašili, rekao je trener beogradskog tima. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

