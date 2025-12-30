"DOBRO SMO SE TAKMIČILI": Ovako je Penjaroja prokomentarisao meč Valensija - Partizan

KOŠARKAŠI Partizana poraženi su od Valensije 86:73 u 19. kolu Evrolige, a nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Trener Partizana govorio je za Evroliga TV nakon trećeg evroligaškog poraza u nizu crno-belih.

- Mislim da smo se dobro takmičili. Bila je ovo teška utakmica za nas. Da bi dobio u Valensiji moraš da dobro šutiraš za tri, a mi smo ih mnogo promašili, rekao je trener beogradskog tima.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?