"DOBRO SMO SE TAKMIČILI": Ovako je Penjaroja prokomentarisao meč Valensija - Partizan
KOŠARKAŠI Partizana poraženi su od Valensije 86:73 u 19. kolu Evrolige, a nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.
Trener Partizana govorio je za Evroliga TV nakon trećeg evroligaškog poraza u nizu crno-belih.
- Mislim da smo se dobro takmičili. Bila je ovo teška utakmica za nas. Da bi dobio u Valensiji moraš da dobro šutiraš za tri, a mi smo ih mnogo promašili, rekao je trener beogradskog tima.
