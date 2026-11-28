OKO šest dronova nadletalo je ranije ovog meseca britansku vojnu bazu, a nakon što su odbijeni pomoću američke odbrambene opreme koja se nalazi u bazi, nisu pronađeni, navode izvori upoznati sa ovim slučajem.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Bezbednosno upozorenje kojim se američkom osoblju nalaže da ostane u zatvorenom prostoru izdato je 13. novembra u vazduhoplovnoj bazi RAF Lakenhit, u engleskoj grofoviji Safolk. Incident je tada prijavljen, ali je javnosti saopšteno veoma malo detalja.

Prema rečima izvora, zapravo je primećeno približno šest dronova kako lete oko baze, piše "Fajnenšel tajms". Oni su dodali da se sumnja da je Iran povezan sa ovim događajem.

U bazi Lakenhit nalazi se 48. lovačko vazduhoplovno krilo. To je najveća operacija američkih borbenih aviona u Evropi, sa gotovo 7.000 pripadnika osoblja.

Tokom incidenta uspešno je upotrebljena američka tehnologija za suzbijanje dronova, kojom su bespilotne letelice odbijene, ali ih ni britansko ni američko osoblje nakon toga nije pronašlo i preuzelo.

Baza je još u septembru potvrdila da se nalazi u stanju "Čarli alert" (Charlie alert), drugom najvišem stepenu upozorenja koji izdaje američko Ministarstvo odbrane.

Činjenica da dronovi nisu pronađeni nakon novembarskog incidenta otvorila je pitanje da li je neki od njih nosio određeni teret, naveli su izvori upoznati sa događajem, piše "Fajnenšel tajms".

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

To znači da američke i britanske vlasti ne mogu da isključe mogućnost da su na dronovima bili postavljeni oružje, špijunska oprema ili neki drugi uređaji.

Ovaj incident predstavlja jedan u nizu bezbednosnih događaja koji su se ove godine dogodili u britanskim bazama koje koristi američko ratno vazduhoplovstvo. Među njima je i navodna teroristička zavera u bazi RAF Ferford, u grofoviji Glosteršir. Teheran je negirao bilo kakvu umešanost.

Američko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je 13. novembra da je reagovalo na "sumnjivu aktivnost neovlašćenih dronova" u bazi, dodajući da "nijedan član osoblja, nijedan avion niti infrastruktura nisu bili ugroženi".

U petak su američke vazduhoplovne snage u Evropi odbile da komentarišu sisteme za suzbijanje dronova, pozivajući se na razloge operativne bezbednosti. Ipak, njihov portparol pozvao je lokalno stanovništvo da "ostane na oprezu i odmah prijavi svaku sumnjivu aktivnost nadležnim lokalnim organima".

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je zaštita vojnih baza "jedan od glavnih prioriteta", dodajući:

"Neprestano preispitujemo i unapređujemo naše bezbednosne mere."

Ministarstvo odbrane i policija grofovije Safolk blisko su sarađivali sa bezbednosnim snagama američkog ratnog vazduhoplovstva kako bi reagovali na incident, koji je, prema navodima ministarstva, "brzo rešen".

Velika Britanija ulaže 470 miliona funti u jačanje bezbednosti vojnih objekata, uključujući unapređenje fizičke zaštite, sistema za nadzor i kapaciteta za suzbijanje dronova.

POA(Phot) Sean Clee / UK MoD

Prema izveštavanju Skaj njuza, britansko ratno vazduhoplovstvo tokom noći premešta pojedine avione u hangare, a planira i postavljanje zaštitnih mreža protiv dronova oko drugih aviona koji se nalaze na otvorenom i izloženi su potencijalnim napadima.

Nik Timoti, poslanik za Zapadni Safolk i ministar u konzervativnoj vladi u senci, izrazio je u petak zabrinutost zbog potencijalnog rizika po vazduhoplovnu bazu RAF Mildenhal, takođe u Safolku, u slučaju napada na solarnu elektranu i postrojenje za skladištenje baterija Sunika, koje se gradi na udaljenosti od 2,5 kilometra od baze.

On je za "Fajnenšel tajms" izjavio da je Ministarstvo odbrane priznalo da prilikom konsultacija u okviru planskog postupka nije uzelo u obzir rizik od sabotaže ili podmetanja požara, iako MI5 i druge institucije već godinama upozoravaju da će neprijateljski nastrojene države na ovaj način ciljati kritičnu infrastrukturu.

Portparol britanske vlade izjavio je: "Svi projekti prolaze kroz rigorozan postupak planiranja, tokom kojeg se uzimaju u obzir i bezbednosni aspekti."

(rt.rs)

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