ZAMENIK načelnika Generalštaba Oružanih snaga Irana, brigadni general Kijumars Hejdari, izjavio je danas da su oružane snage te zemlje potpuno spremne da odgovore na svaki napad i da će svaka lokacija, bilo gde u svetu, sa koje bude pokrenut napad na Iran, biti smatrana za legitiman cilj.

Foto: printskrin Iks@PressTV

Hejdari je, tokom posete izložbi koja prikazuje programe povezane sa dvanaestodnevnim ratom u junu prošle godine i četrdesetodnevnim ratom koji su krajem februara pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael, rekao da će svaka pozicija sa koje se upućuje pretnja Iranu biti meta napada, prenosi agencija Fars.

On je rekao da SAD više nisu vodeća svetska sila i da je otpor iranskog naroda prema SAD i izraelskom režimu obezbedio toj zemlji novu poziciju u okviru globalnog odnosa snaga.

Dodao je da svet uvida kako se globalni bezbednosni poredak, kojim su nekada dominirale SAD, suočava sa novom konfiguracijom moći, u kojoj je Iran zauzeo značajno mesto.

(sputnikportal.rs)

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