NOVA ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU: Iran preti napadom na svaku zemlju koja mu preti
ZAMENIK načelnika Generalštaba Oružanih snaga Irana, brigadni general Kijumars Hejdari, izjavio je danas da su oružane snage te zemlje potpuno spremne da odgovore na svaki napad i da će svaka lokacija, bilo gde u svetu, sa koje bude pokrenut napad na Iran, biti smatrana za legitiman cilj.
Hejdari je, tokom posete izložbi koja prikazuje programe povezane sa dvanaestodnevnim ratom u junu prošle godine i četrdesetodnevnim ratom koji su krajem februara pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael, rekao da će svaka pozicija sa koje se upućuje pretnja Iranu biti meta napada, prenosi agencija Fars.
On je rekao da SAD više nisu vodeća svetska sila i da je otpor iranskog naroda prema SAD i izraelskom režimu obezbedio toj zemlji novu poziciju u okviru globalnog odnosa snaga.
Dodao je da svet uvida kako se globalni bezbednosni poredak, kojim su nekada dominirale SAD, suočava sa novom konfiguracijom moći, u kojoj je Iran zauzeo značajno mesto.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
IRANSKI GENERAL PORUČIO: Baze SAD ostaju u dometu i ako budu premeštene
24. 11. 2026. u 18:45
Kalibaf: Iran postao jedna od četiri svetske sile
23. 11. 2026. u 23:45
IDF UPOZORILA NETANJAHUA: Napad na Iran mogao bi da izazove rat u regionu
22. 11. 2026. u 21:00
PORUKA IZ VAŠINGTONA: Tramp otkrio kakav sporazum želi sa Iranom!
21. 11. 2026. u 18:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)