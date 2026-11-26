PRED nama su dani dinamičnih i naglih vremenskih promena koje donose osetno zahlađenje, prelazak kišnih padavina u susnežicu i sneg, kao i formiranje snežnog pokrivača.

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Posle padavina nastupa dugotrajniji period sa suvim, ali veoma hladnim vremenom, praćenim izrazito jakim noćnim i jutarnjim mrazevima i lokalnom pojavom magle.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je meteorološka upozorenja za područje naše zemlje na vetar, poledicu i formiranje snežnog pokrivača:

Upozorenje na jaku i olujnu košavu, za četvrtak, 26. novembar: U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar sa udarima od 60 do 90 km/h, dok se uveče očekuje slabljenje vetra.

Upozorenje na sneg i formiranje snežnog pokrivača za subotu, 28. novembar: U predelima južnije od Save i Dunava očekuje se prelazak kiše u sneg, najpre ujutru i pre podne na zapadu, jugu i u centralnim delovima, a posle podne i u ostalim krajevima. U nižim predelima prognozira se formiranje snežnog pokrivača visine od 3 do 10 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima od 10 do 20 centimetara.

Oblačno i hladnije vreme sa kišom i snegom u petak

Prema vremenskoj prognozi "Meteo Srbija", pred nama je period u kome će biti "malo toplije, a onda znatno hladnije, povremeno će biti i snega, ovakav tip vremena će najverovatnije potrajati duži period".

U petak, 27. novembra, biće pretežno oblačno vreme, a u prvom delu dana može biti magle i niske oblačnosti, mada će se u većini krajeva zadržati suvo i hladnije vreme. Maksimalne temperature biće oko 5 stepeni u većini delova.

Tokom noći stiže naoblačenje koje donosi kišu, susnežicu i sneg, dok će u nižim delovima južnije od Vojvodine kiša prelaziti u susnežicu i sneg.

Snežne padavine i formiranje pokrivača u subotu

U subotu, 28. novembra, preovladavaće pretežno oblačno vreme. Južnije od Vojvodine očekuje se većinom sneg, pri čemu će se u tim delovima formirati od 5 do 15 centimetara snega, a lokalno je moguće i više.

Maksimalne temperature biće oko i malo iznad 0 stepeni u većini delova. Na severu Srbije očekuju se slabije padavine, gde će biti većinom kiša i susnežica, ali u južnim delovima Vojvodine takođe može biti snega.

Razvedravanje tokom dana i jak mraz u nedelju

U nedelju, 29. novembra, u prvom delu dana južnije od Vojvodine može biti snega ili pljuskova snega, dok se tokom dana očekuje razvedravanje. Maksimalne temperature biće oko 0 stepeni, a južnije od Vojvodine najverovatnije ispod 0 stepeni.

Tokom večeri i noći stiže jak mraz.

Suvo i veoma hladno vreme sa jakim mrazevima od ponedeljka

Od ponedeljka, kao i tokom većeg dela prve dekade decembra, biće većinom suvo, ali veoma hladno uz jake mrazeve, a moguća je i magla. Maksimalne temperature biće oko i ispod 0 stepeni, tako da će se u delovima gde bude pao sneg i zadržati.

Ukoliko se formiraju novi cikloni, padavine će biti u obliku snega, što znači da bi se potencijalni novi talasi snega akumulirali na prethodni sloj i dodatno povećavali snežni pokrivač.

Osetno zahlađenje i promena vetra za vikend

Sličan meteorološki scenario najavio je i Marko Čubrilo, meteorolog amater.

- Za vikend, posebno u nedelju osetno hladnije uz maksimume od -6 do 1 stepen, ali bi do tada ciklon verovatno bio daleko od nas te je verovatnoća za padavine mala - kaže Čubrilo.

Čubrilo naglašava i promenu u kretanju vetra i da će od petka vetar biti severozapadni, a u nedelju se na kratko očekuje hladna košava.

- Formiranje snežnog pokrivača se očekuje nad većim delom Srbije južno od Save i Dunava, isto važi i za Hrvatsku, dok bi nad Bosnom i Hercegovinom snega bilo iznad 600 metara nadmorske visine, a sneg se očekuje i na severu Crne Gore - navodi Čubrilo.

Suvo i hladno vreme od nedelje uz moguć sneg početkom decembra

Govoreći o razvoju situacije nakon vikenda, objašnjava šta pokazuju prognostički modeli.

- Od nedelje se simulira dominacija anticiklona uz suvo i hladno vreme, posebno u jutarnjim časovima, dok GFS zadržava anticiklon severnije od nas i nastavlja istočno strujanje koje bi nam oko 6. decembra moglo doneti snežne padavine poručuje meteorolog.

(Blic)