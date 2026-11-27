DANAS u 9.30 časova ispred Centralnog zatvora (CZ) u Bačvanskoj ulici u Beogradu biće održana konferencija za štampu zaposlenih u Informeru i Asocijacije novinara Srbije (ANS), povodom odluke suda da se glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Foto: Printskrin TV INformer

Iz Informera pozivaju sve građane, kolege, prijatelje i ljude koji se zalažu za slobodu medija da dođu i u što većem broju i pruže podršku.

Smatraju da je ovakva odluka sramotna i da predstavlja politički progon Dragana J. Vučićevića, koji je pokazao svoju hrabrost i koji se čvrsto borio za slobodu govora.

Iz Informera poručuju:

- Budimo zajedno i pokažimo da sloboda medija i pravo na rad novinara moraju biti zaštićeni!

Podsećamo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević dovezen je sinoć u Centralni zatvor u Beogradu, nakon što mu je sud odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

(Informer)