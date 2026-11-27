Umesto da u sportskom duhu proslave veliku pobedu nad Srbijom (97:78) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, iz tabora litvanske reprezentacije stigle su teške reči i optužbe na račun naših košarkaša!

Foto: FIBA

Kapiten domaćeg tima, Gitis Radževičijus, nakon meča u krcatoj „Šviturio“ areni izjavio je da je igra Srbije zasnovana na provokacijama i da su naši igrači po tome poznati.

Utakmicu u Klajpedi obeležila je velika tenzija, a ključni trenutak dogodio se na samom početku poslednje deonice. Nezadovoljan sudijskim kriterijumom i odlukama arbitara, srpski reprezentativac Luka Mitrović burno je reagovao, zbog čega je zaradio isključenje. Zbog njegovog protesta i pljuvanja na parket, Litvanci su nagrađeni sa čak pet uzastopnih slobodnih bacanja, čime su definitivno prelomili susret.

Upravo taj detalj poslužio je kapitenu Litvanije da uputi oštre strelice ka izabranicima Dušana Alimpijevića.

– Takav je njihov stil. Oduvek su igrali čvrstu košarku zasnovanu na provokacijama. Srbi su temperamentni ljudi. Ničim nas nisu iznenadili, jer smo to zaista znali i stavili akcenat na to. Mitrovićevo isključenje... Znali smo da može biti provokacija, zato je trebalo da ostanemo mirni, da ne paničimo i da igramo hladne glave. To smo i uradili – poručio je Radževičijus posle utakmice.

Foto: FIBA

Pored njega, domaći tim je do trijumfa predvodio izuzetno raspoloženi Margiris Normantas, koji je odigrao partiju karijere u nacionalnom dresu sa 24 poena i sedam asistencija, dok je sam Radževičijus dodao 19 poena. Srbija je tokom treće četvrtine uspela da istopi prednost rivala i priđe na samo šest poena zaostatka, ali su sudijske odluke i serija grešaka u završnici odveli „Orlove“ u ubedljiv poraz.

Kalkulacije pred meč odluke

Ovaj neuspeh u Litvaniji zakomplikovao je situaciju u grupi J kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine u Kataru. Nakon što je Italija savladala Tursku (86:72), Srbija i „Azuri“ sada su izjednačeni na drugom mestu tabele sa skorom od šest pobeda i tri poraza.

Naš tim je i dalje u blagoj prednosti zbog pobede od 12 poena razlike iz prvog međusobnog duela, pa će okršaj sa Italijom koji je na programu već u nedelju, 29. novembra, imati prefiks „biti ili ne biti“ u borbi za odlazak na Svetsko prvenstvo.



