SVETLOST U VREME BURA: U Prilužju na KiM podignut spomenik Svetom Savi (FOTO)
NA inicijativu meštana Prilužja, predsednika Privremenog organa opštine Vučitrn Milana Kostića i paroha Milovana Kojića, a uz blagoslov Eparhije raško-prizrenske i podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u porti Hrama Preobraženja Gospodnjeg u Prilužju postavljen je spomenik posvećen Svetom Savi.
Prema rečima meštana to obeležje je svetla tačka u vremenu kada ljudi traže utehu u veri. Inicijativu je podržao i KUD "Abrašević" iz Prilužja, a njegov umetnički rukovodilac, Nemanja Disić, za portal "Kosovo onlajn", rekao je:
- U vremenima kada je bura svuda i kada ljudi traže utehu u crkvi i veri, spomenik je naša svetla tačka koja će svojom veličinom u crkvi i u narodu osvetljavati sve naše puteve i voditi nas ka istini, ljubavi, ka vaskrslom Hristu i onome što je naš oslonac, a to su SPC i pravoslavna vera.
Disić je podsetio i da je Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Prilužju, čiji je kamen temeljac postavljen 2006, a koja je osveštana na Preobraženje dve godine kasnije, prva podignuta južno od Ibra posle 1999. godine, takođe na inicijativu meštana i tadašnjeg paroha Milomira Vlaškovića.
- Hram je živopisan, a na njemu je i jedna zadivljujuća freska našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Ona je toliko verno i dobro urađena da se čini da je neprekidno sa nama. To je ponos Prilužja i svih meštana sela - rekao je Disić.
Prilužje je naseljeno mesto u Opštini Vučitrn na KiM, a kroz njega protiču dve reke Lab i Sitnica, često pominjane u našoj epskoj narodnoj poeziji.
Zanimljivo je da se u turskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. pominje kao veliko selo Priluža sa 53 srpske kuće. U pomeniku manastira Deviča upisani su 1761. i 1775. godine Srbi darodavci iz Priluža.
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