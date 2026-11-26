NOVO UPOZORENJE RHMZ ZBOG SNEGA: Biće ga i u gradovima i to do 10 cm, na planinama mnogo više
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao je najnovije upozorenje, u kojem se, između ostalog, detaljnije obaveštava o snegu koji se očekuje u subotu u Srbiji. U upozorenju se navodi gde se očekuje formiranje snežnog pokrivača i gde će ga biti u subotu, a očekuje se da bude i u gradovima.
Na snazi je i upozorenje za danas, za istok Srbije zbog lokalne pojave kiše koja će se lediti pri tlu, kao i na olujni vetar u košavskom području.
- Danas u planinskim predelima istočne Srbije kiša koja će se ponegde lediti na tlu. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom sa udarima od 60 do 90 kilometara na sat. Uveče se očekuje slabljenje - navodi se u upozorenju RHMZ.
Upozorenje za subotu zbog snega
Za subotu je RHMZ izdao upozorenje za područje južnije od Save i Dunava na sneg i formiranje snežnog pokrivača.
- U subotu se očekuje prelazak kiše u sneg u predelima južnije od Save i Dunava i to ujutru i pre podne u zapadnim, južnim i centralnim predelima, a posle podne i u ostalim. U nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 3 do 10 cm, a u brdsko-planinskim od 10 do 20 cm - kažu u RHMZ.
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