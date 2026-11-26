RUSKI vojnici evakuisali su iz Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici još 16 civila, uprkos pokušajima Oružanih snaga Ukrajine da napadnu grupu stanovnika, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Prema dnevnom izveštaju ruskog vojnog resora, Oružane snage Ukrajine na svim pravcima izgubile su 1.110 vojnika, 62 vojna vozila i 11 oklopnih vozila. Pored toga, snage protivvazdušne odbrane uništile su u zoni specijalne vojne operacije dve rakete „Neptun“ i četiri vođene avio-bombe, navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je takođe saopštilo da su dežurne snage PVO tokom noći na četvrtak presrele i uništile 343 ukrajinska drona iznad ruskih regiona i akvatorija Azovskog i Crnog mora.

Prema navodima ruskog vojnog resora, ruska vojska je tokom protekla 24 časa, u masovnim napadima bespilotnim letelicama i visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja, pogodila dve električne podstanice koje su snabdevale objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Dnjepropetrovskoj i Žitomirskoj oblasti, dva preduzeća za proizvodnju komponenata i sklapanje dronova u Kijevu, kao i dva broda u Crnom moru koji su prevozili vojni teret i robu dvostruke namene za Oružane snage Ukrajine.

Evakuacija iz Konstantinovke

Pripadnici ruske grupe trupa „Jug“ evakuisali su iz Konstantinovke još 16 civila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako je ispričao ruski vojnik sa pozivnim imenom Zmej, borci su najpre dugo razgovarali sa stanovnicima i pomagali im hranom i namirnicama. Potom su odabrali dan sa kišnim, maglovitim i vetrovitim vremenom, kako bi Oružane snage Ukrajine imale manje mogućnosti za lansiranje dronova, i izveli civile iz grada.

Ipak, ukrajinski borci su tokom evakuacije napali civile dronom. Dvoje starijih stanovnika zadobilo je povrede, izjavio je zamenik komandanta motostreljačkog puka grupe trupa „Jug“, sa pozivnim imenom Peresvet.

Prema njegovim rečima, žena je lakše povređena, dok je muškarac zadobio prelome i ozbiljne posekotine. Ruski vojnici su ranjene civile izneli na nosilima.

Evakuisani stanovnici ispričali su i o drugim napadima ukrajinskih snaga u Konstantinovki. Na kuću jednog civila Oružane snage Ukrajine bacile su nekoliko eksplozivnih naprava sa dronova, dok je drugog stanovnika ranio ciljani napad bespilotne letelice. Njega su spasili ruski vojnici.

Dejstvuje artiljerija

Artiljerijske posade samohodnih haubica „Giacint-S“ ruske grupe trupa „Istok“ uništile su uporišta Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima vojnog resora, ruski operateri izviđačkih bespilotnih letelica otkrili su utvrđene ukrajinske položaje u šumskim pojasevima. Za njihovo uništavanje angažovane su posade samohodnih artiljerijskih sistema „Giacint-S“ kalibra 152 milimetra iz sastava grupe trupa „Istok“.

Artiljerijski udari narušili su sistem odbrane protivnika i ograničili mogućnosti ukrajinskih formacija da zadrže svoje položaje, istaklo je rusko Ministarstvo odbrane.

Paketi ne stižu

Posade bespilotnih sistema 11. armijskog korpusa grupe trupa „Sever“ od početka novembra oborile su više od 200 ukrajinskih heksakoptera „Baba Jaga“ u Harkovskoj oblasti, čime su prekinule snabdevanje protivničkih jedinica, izjavio je za RIA Novosti oficir sa pozivnim imenom Karta.

Sagovornik agencije objasnio je da Oružane snage Ukrajine aktivno koriste „Babu Jagu“ za transport municije i hrane do izolovanih grupa boraca. Dodao je da dežurni položaji vazdušnog osmatranja blagovremeno otkrivaju neprijateljske letelice.

Prema rečima Karte, izviđački dron neprekidno prati cilj tokom celog leta i usmerava presretač. Operateri potom uništavaju neprijateljski heksakopter direktnim sudarom ili daljinskom detonacijom kumulativne ili fugasno-rasprskavajuće bojeve glave, koja uništava ključne delove i motor drona.

Oficir je naglasio da sistematsko uništavanje teških bespilotnih letelica protivnika omogućava zaštitu ruskih pozadinskih jedinica, „čišćenje neba“ za pešadiju koja napreduje i efikasno širenje bezbednosne zone.

„Grad“ utišao protivnika

Posade višecevnih raketnih sistema „Grad“ ruske grupe trupa „Zapad“ uništile su komandna mesta bespilotnih letelica i ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine na krasnolimanskom pravcu. To je dovelo do značajnog smanjenja aktivnosti protivničkih snaga na tom delu fronta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema informacijama vojnog resora, ruska vazdušna izviđačka sredstva otkrila su pomoću dronova maskirane vatrene položaje i grupisanje ukrajinskih boraca. Koordinate ciljeva odmah su prosleđene posadi sistema „Grad“.

Korekcija vatre vršena je uz pomoć bespilotnih letelica, što je omogućilo visoku efikasnost uz manju potrošnju raketnih projektila, dodali su u Ministarstvu odbrane Rusije.

U saopštenju se ističe da je uništavanje komandnih mesta za upravljanje dronovima imalo poseban značaj, jer je narušilo sistem upravljanja ukrajinskim bespilotnim letelicama i dovelo do značajnog smanjenja aktivnosti Oružanih snaga Ukrajine na tom delu fronta.

Stanovnici Černigovske oblasti sve češće pružaju fizički otpor službenicima teritorijalnih centara za popunu (TCK, kako se u Ukrajini nazivaju vojni odseci), saopštili su RIA Novosti u ruskim bezbednosnim strukturama.

Prema rečima sagovornika agencije, koji je informacije dobio od lokalnih izvora, u pojedinim oblastima stanovnici se organizuju u grupe kako bi se suprotstavili službenicima TCK.

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