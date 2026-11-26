PROBLEM sa otpadom na ulicama Smedereva i dalje nije rešen, a o stanju na terenu svedoče novi prizori prepunih kontejnera oko kojih se nalaze čitave gomile smeća.

Foto: Novosti

Kako se vidi na fotografiji zabeleženoj u večernjim satima, kontejneri ispred stambenih objekata su potpuno zatrpani, dok su desetine kesa sa otpadom i drugog smeća nagomilane po trotoaru u neposrednoj blizini zgrada i kolovoza.

Dodatni problem u tom delu ulice predstavljaju i radovi na trotoaru koji su ograđeni zaštitnom ogradom i trakom, što dodatno otežava kretanje pešaka.

Foto: Novosti

Podsetimo, u Smederevu je 17. novembra proglašena vanredna situacija zbog opasnosti od širenja zaraze, nakon što je komunalna inspekcija 12. novembra zabranila dalje odlaganje smeća na ilegalnoj deponiji Jelen Do u Radincu, zbog čega su kontejneri širom grada ostali neispražnjeni.

Zbog nezakonitog odlaganja otpada i nepreduzimanja mera zaštite životne sredine, policija je ranije uhapsila gradonačelnicu Smedereva, načelnicu Gradske uprave i direktora JKP "Zelenilo i groblja".

Juče je po hitnom postupku počelo odvoženje nagomilanog otpada na sanitarnu deponiju u Lapovu, na osnovu ugovora koji je grad potpisao sa kompanijom FCC EKO.