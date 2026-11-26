GRADSKA uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada donela je Rešenje o privremenoj izmeni režima saobraćaja povodom opela i sahrane mitropolita bačkog Irineja.

Foto: Printskrin/Jutjub/Ace Travel

U petak, 27. novembra 2026. godine, biće privremeno obustavljen saobraćaj u ulicama Almaškoj, Koče Kolarova i Tekelijinoj u Novom Sadu zbog litijske povorke.

Izmena režima saobraćaja važiće u periodu od 7.00 do 15.00 časova. Saobraćaj će u zoni obustave regulisati pripadnici saobraćajne policije.

Foto: D. Dozet

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je juče u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.

U Hramu Sveta Tri Jerarha u Novom Sadu sutra će biti služena liturgija povodom smrti mitropolita bačkog Irineja, sa početkom u 9. 00 časova, dok je opelo zakazano za 12.00 časova.

Liturgiju i opelo služiće patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve i predstavnika drugih pravoslavnih crkava.

Nakon opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu.