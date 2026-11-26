POSEBAN REŽIM SAOBRAĆAJA U NOVOM SADU SUTRA: Ove tri ulice će biti zatvorene od 7 do 15 časova zbog sahrane Irineja Bulovića
GRADSKA uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada donela je Rešenje o privremenoj izmeni režima saobraćaja povodom opela i sahrane mitropolita bačkog Irineja.
U petak, 27. novembra 2026. godine, biće privremeno obustavljen saobraćaj u ulicama Almaškoj, Koče Kolarova i Tekelijinoj u Novom Sadu zbog litijske povorke.
Izmena režima saobraćaja važiće u periodu od 7.00 do 15.00 časova. Saobraćaj će u zoni obustave regulisati pripadnici saobraćajne policije.
Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je juče u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.
U Hramu Sveta Tri Jerarha u Novom Sadu sutra će biti služena liturgija povodom smrti mitropolita bačkog Irineja, sa početkom u 9. 00 časova, dok je opelo zakazano za 12.00 časova.
Liturgiju i opelo služiće patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve i predstavnika drugih pravoslavnih crkava.
Nakon opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu.
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