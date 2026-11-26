U SRBIJI danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i sa lokalnim pljuskovima. U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lediti na tlu.

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Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine (od 60 do 90 km/h), najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Posle podne i uveče vetar će na severozapadu i zapadu Srbije biti u skretanju na severozapadni, dok će košava prema kraju dana postepeno slabiti. U većini mesta najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 6 do 12, u Timočkoj Krajini osetno hladnije, od 1 do 3 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

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Vremenska prognoza do kraja nedelje

- Do kraja sedmice (27-29.11) pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Za vikend (28-29.11.) se očekuje pad temperature, pa se u predelima južnije od Save i Dunava očekuje prelazak kiše u sneg ponegde i u nižim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok se na planinama očekuje od 10 do 20 cm snega. U nedelju (29.11.) prestanak padavina. Naredne sedmice (30.11.-03.12.) suvo i hladno sa jutarnjim mrazevima, a u toku dana sa sunčanim intervalima - navodi RHMZ.

Upozorenje RHMZ

- U toku noći i sutra u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom sa udarima od 60 do 90 km/h. Uveče slabljenje vetra - upozorava RHMZ.

Posle čestih prodora vlažnog vazduha sa zapada i jugozapada Evrope, Srbiju očekuje novi talas padavina, a tokom predstojećeg vikenda i zahlađenje koje će u pojedinim delovima zemlje doneti sneg. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije moglo bi da padne između 20 i 30 centimetara snega, dok se u nižim predelima ovih oblasti lokalno očekuje od 10 do 15 centimetara.

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Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je da se prvi prodor očekuje već sutra, tokom popodneva i večeri, ali da će on usloviti kišu.

Nešto izraženiji prodor, kako navodi, očekuje se u petak i tokom vikenda, kada će, uz pad temperature, kiša u pojedinim delovima zemlje preći u sneg.

- Sneg najpre očekujemo da počne da pada u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije - naveo je Sovilj.

Istovremeno, u Vojvodini, na području Beograda, kao i u nižim delovima Šumadije i zapadne Srbije, u subotu će i dalje padati kiša.

Gde se očekuje najviše snega?

Prema rečima Sovilja, tokom noći između subote i nedelje, sa daljim padom temperature, kiša bi kratkotrajno mogla da pređe u sneg i u nižim predelima Šumadije.

Poneka pahulja mogla bi da se pojavi i na teritoriji Beograda, dok se u Vojvodini očekuje prestanak padavina.

Najviše snega prognozira se u planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, gde bi visina snežnog pokrivača mogla da dostigne 20 do 30 centimetara.

U nižim delovima ovih oblasti lokalno se očekuje između 10 i 15 centimetara.

- Međutim, u Vojvodini, Beogradu i u većem delu Šumadije neće doći do stvaranja snežnog pokrivača. Eventualno u Šumadiji i Pomoravlju moguće je da imamo vrlo simbolično neki centimetar u tim noćnim satima kada su temperature najniže - objasnio je Sovilj za Euronews Srbija.

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Od 30. novembra nekoliko suvih dana, ali uz jutarnje mrazeve

Nakon vikenda i prolaska padavinskog sistema, od 30. novembra očekuje se stabilizacija vremena i nekoliko dana bez padavina, ističe meteorolog.

- Prema trenutnim prognostičkim materijalima, suvo vreme moglo bi da se zadrži i tokom prvih pet do šest dana decembra, odnosno tokom većeg dela naredne sedmice - kaže on.

Ipak, prestanak padavina neće doneti značajnije otopljenje. Kako je naveo Sovilj, očekuje se hladno vreme, sa jutarnjim mrazevima i dnevnim temperaturama oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

(Kurir)

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