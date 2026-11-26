REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je rano jutros dva hitna meteorološka upozorenja zbog olujne košave i lokalne pojave ledene kiše na području Srbije.

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Upozorenje za područje istočne Srbije na lokalnu pojavu kiše koja će se lediti na tlu

Danas u planinskim predelima istočne Srbije kiša koja će se ponegde lediti na tlu.

Upozorenje na jaku i olujnu košavu

Danas u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom sa udarima od 60 do 90 km/h. Uveče vetar u slabljenju.

Upaljen narandžasti i žuti meteoalarm širom Srbije

Prema aktuelnoj karti meteoalarma RHMZ-a za četvrtak, 26. novembar, vremenske prilike u zemlji ocenjene su kao opasne i potencijalno opasne u pojedinim regionima.

Narandžasti meteoalarm (opasno vreme) na snazi je u Banatu i Pomoravlju zbog olujnih udara vetra, kao i u istočnoj Srbiji zbog poledice, odnosno kiše koja će se lediti na tlu.

Žuti meteoalarm (potencijalno opasno vreme) proglašen je u Beogradu zbog jakog vetra, dok je u jugozapadnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji, kao i u istočnoj Srbiji (pored narandžastog upozorenja na led), na snazi i žuti alarm zbog najavljene kiše.