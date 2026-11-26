SRBIJU ŠIBAJU KIŠA I OLUJNI VETAR: Temperatura pada, a za vikend stiže novi vremenski preokret
U SRBIJI će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i sa lokalnim pljuskovima, dok će temperature biti od dva do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini znatno hladnije - od 1 do 3, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lediti na tlu, duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine (od 60 do 90 kilometara na sat).
Posle podne i uveče vetar će na severozapadu i zapadu Srbije biti u skretanju na severozapadni, dok će košava prema kraju dana postepeno slabiti.
U Beogradu će biti oblačno i vetrovito vreme, pre podne sa kišom, dok će duvati umeren i jak jugoistočni vetar koji će kratkotrajno pre podne biti sa udarima olujne jačine, a najviša dnevna temperatura biće oko 8 stepeni.
Do kraja nedelje zadržaće se oblačno vreme, dok je za vikend moguć pad temperature.
(Tanjug)
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