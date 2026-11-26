VOZAČE u Srbiji danas očekuju promenljivi vremenski uslovi, mokri kolovozi, jak vetar i povećan rizik od poledice u pojedinim krajevima. Poseban oprez savetuje se na putevima kroz istočnu Srbiju, gde se kiša može lediti pri tlu, kao i u košavskom području, gde su mogući olujni udari vetra.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), udari jugoistočnog vetra na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogu dostizati 90 kilometara na čas. Vetar će tokom večeri postepeno slabiti.

U planinskim predelima istočne Srbije i u Negotinskoj Krajini postoji opasnost od ledene kiše, zbog čega se vozačima preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i izbegavaju nagla kočenja.

Stanje na putevima

Prema servisnim informacijama "Puteva Srbije" objavljenim u ranim jutarnjim satima, nije bilo prijavljenih novih nezgoda i obustava u biltenu. Ipak, vozačima se savetuje maksimalan oprez zbog mogućih niskih temperatura i pojave poledice, naročito na mostovima, u kotlinama, klisurama i duž rečnih tokova.

Na pojedinim deonicama i dalje su na snazi izmene režima saobraćaja zbog radova.

Gde su radovi i izmene režima saobraćaja?

Auto-put Novi Sad – Beograd, između petlji Novi Sad jug i Kovilj: radovi na zameni dilatacionih spojnica traju do 8 časova. Saobraćaj ka Beogradu odvija se usporeno preticajnom trakom.

Auto-put Beograd – Niš, između petlji Aleksinac i Trupale: 26. novembra od 8 do 16 časova izvode se radovi na postavljanju treptača u smeru ka Nišu. Zatvorena je preticajna traka.

Petlja Bujanovac jug, smer ka Preševu: 26. i 27. novembra od 8 do 16 časova izvode se radovi, a za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka.

Petlja Ostružnica – petlja Surčin jug: do 27. novembra u 17 časova izvode se radovi na postavljanju odbojne ograde. Zatvorena je zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu.

Petlja Pećinci – petlja Šimanovci: zbog radova na rehabilitaciji kolovoza saobraćaj ka Beogradu odvija se preticajnom trakom.

Na državnom putu II B reda broj 408, na deonici Pakovraće (Markovica) – Lučani, na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je preko Kratovske stene.

Potpuna obustava saobraćaja važi i na deonici Sedlari – Debelo brdo – Rogačica, od 7 do 19 časova, zbog radova na asfaltiranju. Alternativni pravac je Valjevo – Osečina – Zavlaka – Krupanj – Mačkov kamen – Gračanica – Ljubovija – Rogačica.

Naplatne stanice: Nema zadržavanja

Prema podacima Puteva Srbije, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja.

Vozačima se ipak savetuje da zbog kiše i vetra voze oprezno i održavaju veće odstojanje između vozila.

Granični prelazi: Koliko se čeka?

Prema trenutno dostupnim informacijama AMSS-a, na pojedinim graničnim prelazima zadržavanja na srpskim terminalima za putnička vozila iznose oko 30 minuta.

Na prelazima Horgoš i Kelebija, prema podacima AMSS-a, za teretna vozila na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 90, odnosno 240 minuta.

Na Batrovcima se za teretna vozila na izlazu iz Srbije čeka oko 60 minuta, dok je na ulazu oko 30 minuta.

Na prelazu Vatin zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz Srbije iznosi oko 90 minuta.

Na Preševu su zadržavanja za putnička i teretna vozila oko 30 minuta u oba smera.

Važno je napomenuti da se navedena vremena odnose na zadržavanja na srpskim terminalima. Na ukupno vreme prelaska granice potrebno je dodati i vreme čekanja na terminalima susednih država, koje može biti znatno duže.

Apel vozačima

Zbog kiše, vetra i mogućnosti poledice, vozačima se savetuje da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme, da poštuju ograničenja brzine i da posebno obrate pažnju na mostovima i deonicama koje su izložene jakim udarima vetra.

Pre polaska na duži put preporučuje se provera najnovijih servisnih informacija AMSS-a i Puteva Srbije, jer se stanje na putevima i čekanja na graničnim prelazima mogu brzo promeniti.