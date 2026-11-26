SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas, 26. novembra, obeležava praznik Svetog Jovana Zlatoustog, jednog od najpoznatijih hrišćanskih svetitelja i velikih crkvenih otaca. Bio je čovek izuzetne rečitosti, obrazovanja i hrabrosti, koji se nije libio da govori protiv nepravde, raskoši i moćnika svog vremena.

Foto: SPC

Sveti Jovan Zlatousti ostao je upamćen kao jedan od najvećih propovednika hrišćanske istorije. Njegove reči slušali su obični ljudi, ali i carevi i članovi carskog dvora. Ipak, upravo zbog svoje otvorenosti i kritike vlasti, više puta je proterivan, a život je završio daleko od grada u kojem je služio.

Njegovo ime i danas se izgovara širom pravoslavnog sveta, a vernici mu se obraćaju u molitvama za duhovnu snagu, mudrost i istrajnost.

Ko je bio Sveti Jovan Zlatousti?

Sveti Jovan rođen je u Antiohiji, u četvrtom veku, oko 347. godine. Poticao je iz ugledne porodice, a njegov otac Sekund bio je vojni zapovednik. Nakon očeve smrti, majka Antusa sama ga je odgajala i posvetila njegovom obrazovanju.

Još kao mladić pokazao je izuzetnu nadarenost za govor i književnost. Učio je kod čuvenog retoričara Libanija, jednog od najpoznatijih učitelja svog vremena. Pred njim se otvarala mogućnost uspešne svetovne karijere, ali je Jovan izabrao drugačiji put.

Posvetio se hrišćanstvu, proučavanju Svetog pisma i molitvi. Jedno vreme proveo je u monaškom životu, povukavši se u okolinu Antiohije, gde je živeo veoma strogo i asketski. Zbog narušenog zdravlja morao je da se vrati u grad.

Njegovo obrazovanje, izuzetna sposobnost govora i duboko poznavanje Biblije učinili su ga jednim od najcenjenijih propovednika.

Zašto je dobio ime Zlatousti?

Jovan je bio poznat po tome što je umeo da govori jasno, snažno i ubedljivo, tako da ga razumeju i obrazovani ljudi i običan narod.

Zbog njegove izuzetne rečitosti dobio je nadimak Zlatousti, što znači "zlatna usta".

Njegove propovedi nisu bile samo verske pouke. Govorio je o svakodnevnom životu, porodici, siromaštvu, pohlepi, nepravdi i odnosu bogatih prema onima koji nemaju.

Posebno je kritikovao raskoš i sebičnost, smatrajući da čovek koji ima mnogo treba da pomogne onome ko nema dovoljno.

Postao je patrijarh, ali se nije pokoravao moćnicima

Godine 386. Jovan je rukopoložen za sveštenika, a 398. postao je arhiepiskop Carigrada, jednog od najvažnijih gradova tadašnjeg Rimskog carstva.

Na tom položaju nastavio je da govori otvoreno, čak i kada su njegove reči izazivale nezadovoljstvo među bogatima i moćnicima.

Posebno je kritikovao luksuz i ponašanje carskog dvora. Zbog sukoba sa caricom Evdoksijom i pojedinim crkvenim dostojanstvenicima, smenjen je i poslat u izgnanstvo.

Iako je nakratko vraćen u Carigrad, ponovo je proteran 404. godine.

Sveti Jovan Zlatousti preminuo je 407. godine, tokom prinudnog putovanja u novo mesto izgnanstva. Prema crkvenom predanju, njegove poslednje reči bile su:

"Slava Bogu za sve!"

Svetitelj čije se ime nalazi u liturgiji

Sveti Jovan Zlatousti jedan je od tri velika jerarha, zajedno sa Svetim Vasilijem Velikim i Svetim Grigorijem Bogoslovom.

Njegovo ime posebno je značajno u pravoslavnom bogosluženju, jer se Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog služi tokom najvećeg dela godine u pravoslavnim crkvama.

Ostavio je veliki broj propovedi, tumačenja Svetog pisma i pouka koje se i danas čitaju i proučavaju.

Narodni običaji

Na praznik Svetog Jovana Zlatoustog vernici mogu da prisustvuju liturgiji, zapale sveću i pomole se svetitelju za zdravlje, mudrost, mir u porodici i snagu da istraju u teškim životnim okolnostima.

U crkvi se na ovaj dan čita i peva tropar posvećen svetitelju.

Tropar Svetom Jovanu Zlatoustom, glas 8:

- Usta Zlatousta, zbora Vaseljenskog, jesi Ti, Jovane; jer Ti je Gospod Svojom silom prosvetio da pokažeš volju Svoju na zemlji. Moli za nas, Svetitelju, da On prosveti i osveti duše naše.

Sveti Jovan Zlatousti poštuje se i kao krsna slava u pojedinim porodicama. Domaćini koji ga slave obeležavaju dan molitvom, slavskim kolačem, žitom i okupljanjem porodice.

Za ovaj praznik ne postoji poseban, opštepoznat narodni običaj poput onih koji se vezuju za pojedine velike praznike. Najvažniji su odlazak u crkvu, molitva i poštovanje svetitelja.

Da li se danas posti?

Danas, 26. novembra, ne posti se. Dan je mrsni, pa je dozvoljena uobičajena hrana.

Božićni post počinje 28. novembra, dok je petak, 27. novembar, posni dan prema crkvenom kalendaru.

Sveti Jovan Zlatousti podseća vernike da vera nije samo u rečima i običajima, već i u načinu na koji se čovek odnosi prema drugima – posebno prema siromašnima, slabijima i onima kojima je pomoć najpotrebnija.

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