SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađena devojčica koja je nestala u Obrenovcu
Četrnaestogodišnja devojčica Božica Ajeti koja je nestala 23. novembra u Obrenovcu, zbog čega je bio pokrenut sistem "Pronađi me", pronađena je živa i zdrava u Sremskoj Mitrovici.
Devojčicu su danas pronašli policijski službenici u Sremskoj Mitrovici, u Bulevaru Konstantina Velikog, saopštio je MUP.
Ona nema vidnih povreda.
Sistem "Pronađi me" je u ovom slučaju zatvoren.
Devojčica se 23. novembra oko 11.00 časova, u Obrenovcu, iz Osnovne škole ''Jovan Jovanović Zmaj'', udaljila u nepoznatom pravcu, nakon čega je prijavljen njen nestanak.
Uskoro opširnije
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