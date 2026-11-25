BROJ obolelih od respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu skočio je u Beograd u toku prošle nedelje.

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Najnoviji izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za nedelju od 16. do 22. novembra 2026. pokazuje da je u toku te sedmice od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo 9.960 osoba a od oboljenja sličnih gripu (OSG) - 389.

U odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju za period od 9. do 15. novembra, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je veći za 15,7 odsto a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 8,3 odsto.

Uzrast obolevanja od akutnih respiratornih infekcija

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasne grupe:

5 do 19 godina - 32,7 odsto,

30 do 64 godina - 29,6 odsto

do 4 godine - 24,5 odsto,

osobe starosti 65 i više godina - 10,3 odsto,

20 do 29 godina - 8,1 odsto.

Uzrast obolevanja od oboljenja sličnih gripu

Od ukupnog broja osoba oboleli od oboljenja sličnih gripu najviše je osoba uzrasta:

20 do 64 godina - 208,

5 do 19 - 79,

starijih od 65 godina - 43,

0 do 4 godina - 59.

U Gradskom Zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija.

- Preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju - kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd.

Opšte mere prevencije obuhvataju i:

izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama,

redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta,

provetravanje prostorija.

Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

(Blic)