VIRUSI SE RAZMAHALI U BEOGRADU: Gradski zavod objavio najnoviji epidemiološki izveštaj
BROJ obolelih od respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu skočio je u Beograd u toku prošle nedelje.
Najnoviji izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za nedelju od 16. do 22. novembra 2026. pokazuje da je u toku te sedmice od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo 9.960 osoba a od oboljenja sličnih gripu (OSG) - 389.
U odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju za period od 9. do 15. novembra, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je veći za 15,7 odsto a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 8,3 odsto.
Uzrast obolevanja od akutnih respiratornih infekcija
Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasne grupe:
- 5 do 19 godina - 32,7 odsto,
- 30 do 64 godina - 29,6 odsto
- do 4 godine - 24,5 odsto,
- osobe starosti 65 i više godina - 10,3 odsto,
- 20 do 29 godina - 8,1 odsto.
Uzrast obolevanja od oboljenja sličnih gripu
Od ukupnog broja osoba oboleli od oboljenja sličnih gripu najviše je osoba uzrasta:
- 20 do 64 godina - 208,
- 5 do 19 - 79,
- starijih od 65 godina - 43,
- 0 do 4 godina - 59.
U Gradskom Zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija.
- Preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju - kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd.
Opšte mere prevencije obuhvataju i:
- izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama,
- redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta,
- provetravanje prostorija.
Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.
(Blic)
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