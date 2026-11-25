OGALSILA SE IKEA: Saopšteni razlozi za hitnu evakuaciju robne kuće u Beogradu
IKEA Srbija je saopštila da su danas u robnoj kući u Beogradu evakuisani svi kupci, posetioci i zaposleni i da je, nakon detaljne provere, utvrđeno da nema opasnosti, a da se alarm oglasio usled tehničkih poteškoća.
- Oko 11 sati, oglasio se alarm u robnoj kući IKEA Beograd, nakon čega je izvršena preventivna evakuacija svih kupaca, posetilaca i zaposlenih u robnoj kući. Nakon detaljne provere, utvrđeno je da nema opasnosti, a da se alarm oglasio usled tehničkih poteškoća - saopštila je kompanija.
Kako je navedeno, nakon desetak minuta svi sistemi su vraćeni u funkciju, a zaposleni su se vratili u robnu kuću, nešto kasnije i kupci, i nastavljeno je sa uobičajenim aktivnostima.
- Bezbednost kupaca i zaposlenih je glavni prioritet za kompaniju IKEA Srbija, pa se shodno tome u svakom segmentu poslovanja uvek preduzimaju i sprovode najstrože mere kako bi celokupno poslovanje bilo zadovoljavajuće i potpuno bezbedno za naše kupce i zaposlene - navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
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